Huma et AstraZeneca s'associent pour accélérer l'innovation dans le domaine des soins numériques aux patients

Huma fait l'acquisition de la plateforme de santé numérique AMAZE™ d'AstraZeneca et AstraZeneca devient actionnaire de Huma

LONDRES et NEW YORK, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Huma Therapeutics Limited , une société mondiale de technologie dans la santé numérique, visant à améliorer la fourniture de soins numériques et la recherche pour aider les gens à vivre plus longtemps et plus pleinement, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec AstraZeneca pour accélérer l'innovation en matière de santé numérique. Cet accord fait suite à de précédentes collaborations entre Huma et AstraZeneca, reflétant une ambition commune d'améliorer les résultats cliniques grâce à des solutions de santé numériques permettant de combler le fossé entre les patients et le personnel médical.

Dans le cadre de ce partenariat, Huma et AstraZeneca lanceront des applications de compagnons virtuels de type SaMD (Software as a Medical Device) dans différents domaines thérapeutiques et accéléreront l'adoption d'essais cliniques décentralisés. Ces essais s'appuieront sur les technologies éprouvées de Huma, déjà utilisées dans plus de 3 000 hôpitaux et cliniques auprès de 1,8 million de patients. Ces solutions se connectent aux workflows cliniques, permettant ainsi une prestation de soins plus efficace.

« Nos projets d'innovation à grande échelle ont préparé le terrain pour ce partenariat important avec l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques du monde. Je suis ravi de bénéficier du soutien d'AstraZeneca pour consolider nos dix années d'expérience dans les soins de santé numériques et les essais cliniques », a déclaré Dan Vahdat, PDG de Huma. « connaissances médicales approfondies et innovation numérique permettra à notre plateforme primée1 d'aider davantage de personnes à vivre mieux et plus longtemps. »

« Cette collaboration marque un moment important, car c'est une première pour AstraZeneca dans l'espace de la santé numérique ainsi que dans le domaine des maladies chroniques et des SaMD », a affirmé Karan Arora, Chief Commercial Digital Officer chez AstraZeneca. « Avec Huma, nous accélérons l'ambition d'AstraZeneca de parvenir à un diagnostic et un traitement plus précoces pour les patients atteints de maladies chroniques, afin qu'ils puissent mener une vie plus agréable et plus épanouissante. »

95 pour cent des soins donnés aux patients atteints de maladies chroniques sont prodigués en dehors du cadre clinique2, ce qui souligne la nécessité de privilégier les soins numériques. AstraZeneca a investi dans le développement et la validation clinique d'une plateforme de gestion des maladies chroniques AMAZE™, orientée patient, afin d'améliorer les soins aux patients. AstraZeneca a utilisé cette plateforme pour mener des études cliniques dans les principaux centres médicaux universitaires américains. Le but estd'améliorer l'engagement des patients, la communication entre les équipes médicales, et les résultats cliniques, tout en réduisant le coût des soins. La collaboration avec Huma s'appuiera sur des bases solides et les premiers succès d'AMAZE™ pour accélérer la prodigation de soins numériques dans tous les domaines thérapeutiques, ainsi que pour lancer le modèle SaMD.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer plus étroitement avec Huma sur nos projets en santé numérique », a déclaré Ruud Dobber, vice-président exécutif et président de l'unité commerciale biopharmaceutique d'AstraZeneca. « Nous sommes persuadés que le numérique peut élargir l'accès aux soins de santé, faire progresser la recherche clinique et permettre d'identifier les lacunes existantes en matière de soins. En outre, grâce à ce partenariat innovant, nous mettrons en commun des technologies et des expertises en matière de recherche et de développement de médicaments aux essais cliniques décentralisés mondiaux, faisant ainsi progresser la science vers le bon traitement pour le bon patient, au bon moment. »

À propos de Huma

Huma Therapeutics est une entreprise mondiale de technologie dans la santé numérique qui fait progresser la prestation de soins et la recherche axées sur le numérique pour aider les gens à vivre mieux et plus longtemps. Les plateformes modulaires primées de Huma sont utilisées par plus de 3 000 hôpitaux et cliniques, et comptent 1,8 million d'utilisateurs actifs. L'offre d'Huma s'applique à différents domaines et niveaux médicaux :

● « L'hôpital à la maison »

● Solutions SaMD (Software as a Medical Device)

● Plateforme DCT pour mener des ou hybrides

Il a été démontré que la plateforme d'Huma permettait de presque doubler la capacité clinique3, de réduire le taux de réadmissions de plus d'un tiers, d'améliorer la diversité, la rétention des participants et l'adhésion au protocole, tout en permettant de réaliser des essais en quelques semaines. Rendez-vous sur www.huma.com ou suivez-nous sur LinkedIn : Huma.

Références

1. Huma Therapeutics remporte le Prix Galien USA 2021 du meilleur produit de santé numérique.

2. American Academy of Family Physicians : https://www.aafp.org/fpm/2000/0300/p47.html

3. Rapport NHSX : nhsx.nhs.uk/covid-19-response/technology-nhs/huma-medopad-evaluation-remote-digital-care-platform/ Le rapport complet est disponible sur demande.

