Huma und AstraZeneca gehen Partnerschaft ein, um Innovationen für die digitale Patientenversorgung zu beschleunigen

Huma erwirbt die digitale Gesundheitsplattform AMAZE™ von AstraZeneca und AstraZeneca wird Aktionär von Huma

LONDON und NEW YORK, 23. März 2022 /PRNewswire/ -- Huma Therapeutics Limited, ein globales Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie, das die digitale Erstversorgung und Forschung vorantreibt, um Menschen zu einem längeren und erfüllteren Leben zu verhelfen, gab heute eine neue Partnerschaft mit AstraZeneca bekannt, um Innovationen für die digitale Gesundheit zu skalieren. Diese Vereinbarung schließt sich an frühere Projekte zwischen Huma und AstraZeneca an und spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, klinische Ergebnisse durch digitale Gesundheitslösungen zu verbessern, um die Distanz zwischen Patienten und Ärzten zu überbrücken.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden Huma und AstraZeneca 'Software-as-a-Medical-Device' (SaMD)-Begleit-Apps für verschiedene Therapiebereiche auf den Markt bringen und gemeinsam die Einführung dezentraler klinischer Studien (Decentralized clinical trials, DCT) vorantreiben. Diese werden auf der bewährten Technologie von Huma aufbauen, die bereits mehr als 1,8 Millionen aktive Nutzer (Patienten) in über 3.000 Krankenhäusern und Kliniken unterstützt. Die Huma-Technologie ist so konzipiert, dass sie sich in die klinischen Arbeitsabläufen intgriert und so eine effizientere Versorgung ermöglicht.

„Unsere Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Innovationen hat die Voraussetzungen für diese wichtige Partnerschaft mit einem der größten biopharmazeutischen Unternehmen der Welt geschaffen. Ich freue mich über die Unterstützung von AstraZeneca, um auf unserer 10-jährigen Erfahrung in der Bereitstellung digitaler Lösungen für das Gesundheitswesen und klinische Studien aufzubauen", sagte Dan Vahdat, CEO von Huma. „Die Kombination aus bahnbrechender Unternehmensführung, globaler Reichweite, fundiertem medizinischem Wissen und digitaler Innovation wird unsere preisgekrönte1 Plattform in die Lage versetzen, mehr Menschen zu einem längeren und erfüllteren Leben zu verhelfen."

„Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Moment, denn sie ist eine Premiere für AstraZeneca im Bereich der digitalen Gesundheit sowie im Bereich der chronischen Krankheiten und SaMDs zur Unterstützung verschiedener Behandlungen", sagte Karan Arora, Chief Commercial Digital Officer, AstraZeneca. „Mit Huma beschleunigen wir AstraZenecas Bestreben eine frühere Diagnose und Behandlung für Patienten mit chronischen Krankheiten zu erreichen, damit sie ein besseres, erfüllteres Leben führen können."

95 Prozent der Versorgung chronischer Erkrankungen finden außerhalb des klinischen Umfelds statt2, was die Notwendigkeit einer stärker digital ausgerichteten Versorgung unterstreicht. AstraZeneca hat in die Entwicklung und klinische Validierung der patientenzentrierten AMAZE™-Plattform für das Management chronischer Krankheiten investiert, um die Versorgung von Patienten zu verbessern. Die AMAZE™-Plattform wurde zur Durchführung klinischer Studien an führenden akademischen, medizinischen Zentren in den USA eingesetzt, um das Engagement von Patienten, die Kommunikation zwischen den Pflegeteams und die klinischen Ergebnisse zu verbessern und gleichzeitig die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Die Zusammenarbeit mit Huma wird das solide Fundament und den frühen Erfolg von AMAZE™ nutzen, um die digitale Erstversorgung in allen Therapiebereichen zu beschleunigen und SaMDs einzuführen.

„Wir freuen uns sehr über die engere Zusammenarbeit mit Huma im Rahmen unserer digitalen Gesundheitsinitiativen", sagte Ruud Dobber, Executive Vice President und President, Biopharmaceuticals Business Unit, AstraZeneca. „Wir glauben, dass die Digitalisierung den Zugang zur Gesundheitsversorgung erweitern, die klinische Forschung voranbringen und bestehende Versorgungslücken aufdecken kann. Darüber hinaus werden wir mit dieser innovativen Partnerschaft eine Kombination aus Technologie und Expertise in der Forschung und Medikamentenentwicklung in globale dezentralisierte klinische Studien einbringen, um die richtige Therapie für den richtigen Patienten zum richtigen Zeitpunkt zu finden."

Über Huma

Huma Therapeutics ist ein globales Unternehmen für digitale Gesundheitstechnologie, das die digital-first Versorgung und Forschung vorantreibt, um Menschen ein längeres und erfüllteres Leben zu ermöglichen. Die preisgekrönte modulare Plattform von Huma wird von mehr als 3.000 Krankenhäusern und Kliniken mit 1,8 Millionen aktiven Nutzern verwendet. Das Angebot von Huma erstreckt sich auf verschiedene Krankheitsbilder und Aufgabenbereiche:

Hospitals at Home („Krankenhäuser zu Hause")

Software als Medizinprodukt (SaMD) Lösungen

DCT-Plattform zur Unterstützung digitaler oder hybrider, dezentraler Studien

Die Huma-Plattform verdoppelt nachweislich die klinische Kapazität3, verringert die Zahl der Wiederaufnahmen um mehr als ein Drittel, ermöglicht eine bessere Diversität von Kohorten, eine stärkere Compliance der Teilnehmer und eine kontinuierlichere Einhaltung von Studienprotokollen und ermöglicht gleichzeitig die Durchführung von Studien innerhalb weniger Wochen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.huma.com und folgen uns auf LinkedIn unter Huma.

Referenzen

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1427908/Huma_Logo.jpg

SOURCE Huma