Huobi rebaptise sa bourse de dérivés à l'heure où les cryptodérivés connaissent un pic de popularité

Poussée en partie par la récente spéculation autour de la troisième réduction de moitié du Bitcoin, par le contexte macroéconomique actuel, ainsi que par l'entrée d'investisseurs plus avertis sur un marché en maturation, Huobi Futures devient l'une des unités commerciales les plus lucratives de Huobi Group. D'après les données publiées par TokenInsight, le volume total de négociation sur le marché des dérivés Huobi Futures a atteint au trimestre précédent 438 milliards $, soit 22 % du volume total de négociation sur le marché. Tandis que les traders institutionnels représentaient les principaux contributeurs de la récente croissance, une légère hausse substantielle de l'activité des traders de détail a également été observée.

Huobi Futures a également gagné significativement en dynamique grâce à un produit dérivé relativement nouveau, les contrats perpétuels avec marge, que la société n'a lancé qu'à la fin du mois de mars — soit plusieurs années après son plus grand concurrent sur le marché. Malgré son entrée tardive sur le marché des swaps avec marge, Huobi Futures s'inscrit d'ores et déjà en tête du marché en termes de volume cumulé de négociation. Le 12 mai, le volume total de négociation perpétuelle avec marge en 24h sur Huobi Futures a dépassé les 5,46 milliards $, et a surpassé les performances de son plus proche concurrent.

« Bien que les derniers trimestres se soient révélés particulièrement prometteurs pour le marché des cryptodérivés, je suis davantage enthousiaste quant au fait que l'augmentation de l'activité que nous constatons aujourd'hui puisse être un élément catalyseur de l'adoption généralisée de la cryptomonnaie », a déclaré Ciara. « La hausse de la demande de cryptodérivés à la fois de la part des utilisateurs institutionnels et de détail témoigne de l'acceptation croissante des actifs numériques et de la maturation du marché, c'est pourquoi nous positionnons Huobi Futures afin de combler le fossé en direction des marchés financiers traditionnels. »

Grâce à cette nouvelle de marque, Huobi entend rendre plus accessible sa bourse de dérivés pour les nouveaux traders pénétrant sur le marché des cryptodérivés. En attirant un public plus large, Huobi Futures prévoit de poursuivre sa trajectoire de croissance actuelle, à l'heure où la société développe de nouveaux produits dérivés innovants et élargit sa base d'utilisateurs.

Cette nouvelle image de marque a été dévoilée lors d'un consensus : une session distribuée intitulée « Évolution de la cryptomonnaie dans le cadre d'une année caractérisée par la réduction de moitié du Bitcoin », qui a été organisée par Huobi, et au cours de laquelle ont participé plusieurs invités issus de sociétés institutionnelles de blockchain telles que Pantera, Dragonfly et Multicoin. S'exprimant au cours de la session, Sun a déclaré : « Bien qu'un changement de nom ne revête rien d'extraordinaire, cela représente pour nous une reconnaissance de la période changeante que nous observons dans l'univers de la négociation de cryptomonnaies. »

