HUSQVARNA ET LE LIVERPOOL FC ORGANISENT POUR LES JEUNES FOOTBALLEUSES UNE SESSION DE COACHING AU CENTRE DE FORMATION AXA

Husqvarna propose une expérience d'entraînement pour les jeunes joueuses au centre d'entraînement d'AXA

La journée consacrée aux filles âgées de 12 à 16 ans est organisée en partenariat avec le Liverpool FC

LIVERPOOL Royaume-Uni, 19 mai 2026 /PRNewswire/ --Aujourd'hui, Husqvarna a annoncé un événement permettant aux filles âgées de 12 à 16 ans de s'entraîner et de jouer sur des surfaces professionnelles. Cette expérience a été officiellement lancée au stade d'Anfield lors de la dernière journée de la Super League féminine, afin d'aider les jeunes footballeuses à développer leurs compétences.

Emile Heskey, ancien attaquant du Liverpool FC et de l'Angleterre, et ancien responsable du développement du football au Leicester City Women, et Niamh Fahey, ancienne capitaine du Liverpool FC, participent à la table ronde organisée par Husqvarna et le Liverpool FC.

Husqvarna, partenaire officiel du Liverpool Football Club, est un leader mondial de la tonte robotisée et de l'entretien des pelouses, et se passionne pour les performances sportives, qu'il s'agisse de jouer dans son jardin ou sur des surfaces professionnelles. La marque a réuni Niamh Fahey, ancienne capitaine du Liverpool FC, Emile Heskey, ancien attaquant du Liverpool FC et de l'équipe d'Angleterre et ancien responsable du développement du football au Leicester City Women, et Sarah Stirk, présentatrice de Sky Sports, pour un panel spécial d'après-match, afin de souligner comment l'accès à des surfaces de jeu améliorées peut favoriser le développement des talents.

La conversation a exploré le cheminement derrière la performance dans le sport féminin, depuis le premier contact avec le ballon jusqu'à la célébration, et l'importance de l'accès aux installations professionnelles et à l'entraînement. En revenant sur leurs parcours personnels, Heskey, Fahey et Stirk ont discuté des facteurs souvent invisibles qui peuvent favoriser la réussite, de la manière dont un environnement approprié peut contribuer au développement des joueurs et de l'impact positif des partenariats sportifs dans la lutte contre les inégalités.

La table ronde a marqué la première phase de l'engagement de Husqvarna à soutenir les talents de la prochaine génération. La marque s'associera au club pour offrir une expérience exclusive sur le terrain aux joueurs en herbe au centre de formation Liverpool FC AXA. La session offrira un encadrement et un soutien en matière de football afin d'aider davantage de filles à révéler leur potentiel grâce à une expérience directe de l'entraînement sur une surface d'élite.

L'ancienne joueuse du Liverpool FC, Niamh Fahey, s'est exprimée à l'occasion de cette journée : « Cette journée a pour but de donner confiance aux jeunes filles et de les aider à atteindre leur plein potentiel. C'est fantastique de voir le Liverpool FC et Husqvarna s'associer pour offrir une expérience au centre de formation AXA afin de soutenir leur développement sportif ».

L'ancien joueur du Liverpool FC et de l'équipe d'Angleterre, Emile Heskey, déclare : « L'opportunité de découvrir des installations professionnelles est incroyablement importante pour une jeune joueuse. Le fait de découvrir une installation de classe mondiale comme le centre de formation Axa contribue à développer les compétences, à inspirer l'ambition et à faire naître la conviction qu'elles ont vraiment leur place sur le terrain ».

Husqvarna estime que les environnements dans lesquels les filles se sentent soutenues et confiantes sont essentiels pour les aider à réussir dans le domaine sportif qu'elles ont choisi et que, au-delà du développement des compétences, la mise à disposition d'installations de haut niveau permettant aux filles d'apprécier le sport et de s'exprimer est vitale pour aider à combler le fossé en matière de développement.

Samantha Donnelly, responsable du sponsoring européen chez Husqvarna, déclare : « Nous sommes incroyablement fiers de donner aux filles de la région la possibilité de jouer, de s'entraîner et d'apprécier le jeu sur des terrains de qualité professionnelle. Qu'il s'agisse d'un coup de pied dans le jardin ou de l'accès à des installations d'élite, ces premières expériences peuvent être transformatrices - elles donnent une idée réelle de ce qui est possible et aident les jeunes joueurs à réaliser jusqu'où leur talent peut les mener ».

L'expérience au centre de formation AXA aura lieu le 23 mai. Pour plus d'informations sur la manière dont Husqvarna investit dans le sport féminin et renforce l'accès aux terrains professionnels, rendez-vous sur https://www.husqvarna.com/uk/.

À propos de Husqvarna

Groupe Husqvarna

Fondé en 1689, le groupe Husqvarna est devenu un leader mondial de la fabrication de produits et de solutions innovants pour la gestion des forêts, des parcs et des jardins. Notre gamme de produits diversifiée comprend des tondeuses robotisées, des tronçonneuses, des coupe-bordures, des tondeuses à siège et des solutions d'arrosage. Le groupe Husqvarna est également leader des équipements et des outils diamantés pour l'industrie de la construction légère et des outils diamantés pour l'industrie de la pierre naturelle. Opérant principalement sous les marques mondiales Husqvarna et Gardena, nos produits et solutions atteignent les consommateurs et les utilisateurs professionnels par le biais de ventes directes, de revendeurs et de détaillants dans plus de 100 pays. En 2023, le chiffre d'affaires net s'élevait à 53,3 milliards SEK. Le groupe emploie environ 13 800 personnes dans 40 pays. Le siège social du groupe se trouve à Stockholm, en Suède, et la société est cotée au Nasdaq Stockholm.

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