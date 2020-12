Hyland et Alfresco nommés comme «Leader» du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes de services de contenu

Le rapport évalue la vision d'ensemble et la capacité opérationnelle des fournisseurs de services de contenu

CLEVELAND, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Hyland et sa nouvelle acquisition, Alfresco, ont tous deux été nommés leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes de services de contenu*. Pour la 11e année consécutive, Gartner a reconnu Hyland en tant que leader dans son rapport sur les services de contenu évolués, alors qu'il s'agit du premier positionnement de leader pour Alfresco.

Hyland a finalisé l'acquisition d'Alfresco au mois d'octobre.

« Nous pensons que ce dernier rapport Gartner reflète ce que nos clients savent déjà : Hyland et Alfresco sont les leaders mondiaux incontestés dans le domaine des services de contenu, développant des solutions modernes dans le cloud avec toute l'étendue et la profondeur nécessaires pour aider les organisations à répondre aux besoins croissants de transformation numérique », a déclaré Bill Priemer, président et directeur général de Hyland. « Notre innovation en matière de produits et notre orientation client garantissent à nos clients les solutions les plus avancées pour gérer le contenu et les processus, aujourd'hui et à l'avenir ».

En offrant le portefeuille de services de contenu le plus complet qui soit, Hyland prend en charge des méthodes de travail nouvelles et évolutives, permettant aux prestataires de soins de santé, aux organismes gouvernementaux, aux institutions financières, aux assureurs, aux établissements d'enseignement et à d'autres organisations du monde entier de transformer leurs opérations et de proposer une meilleure expérience aux personnes auxquelles ils dispensent leurs services. Plus de 16 000 organisations à travers le monde utilisent la plateforme de services de contenu de Hyland pour répondre à leurs impératifs de transformation numérique, de conformité et d'expérience client.

« La culture d'entreprise d'aujourd'hui exige une technologie riche qui permet aux employés de travailler de la manière qui leur convient le mieux, que ce soit dans un bureau physique ou depuis leur domicile », a déclaré John Phelan, vice-président exécutif et chef de produit chez Hyland. « Nous nous engageons à fournir à nos clients la plateforme de services de contenu la plus moderne et la plus riche en fonctionnalités pour soutenir les parcours de transformation numérique ».

La plateforme de services de contenu low-code de Hyland aide les organisations à gérer l'ensemble du cycle de vie de l'information, à transformer les processus, à réduire les risques de sécurité et de conformité, et à faciliter la prise de décision des utilisateurs.

Pour connaître les raisons pour lesquelles Gartner reconnaît à la fois Hyland et Alfresco comme «Leader», téléchargez gratuitement un exemplaire du Magic Quadrant 2020 de Gartner pour les plateformes de services de contenu sur Hyland.com ou Alfresco.com.

*Gartner Inc., Magic Quadrant pour les plateformes de services de contenu Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, Le 16 novembre 2020

Avis de non-responsabilité de Gartner : Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne recommande en aucun cas aux utilisateurs des technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs bénéficiant des meilleures évaluations. Les études publiées par Gartner représentent l'opinion de son organisme d'études et ne doivent en aucun cas être interprétées comme un exposé des faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou tacite, relative à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un but particulier.

