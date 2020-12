Hyland e Alfresco nomeadas como Líder no Quadrante Mágico da Gartner para Plataformas de Serviços de Conteúdo

O relatório avalia a integridade de visão e capacidade de execução dos fornecedores de serviços de conteúdo

CLEVELAND, 3 de dezembro, 2020 /PRNewswire/ -- Hyland e sua nova aquisição, Alfresco, foram nomeadas líderes no Quadrante Mágico da Gartner para Plataformas de Serviços de Conteúdo*. Este é o 11º ano consecutivo que a Gartner reconhece a Hyland como líder dentro do relatório evoluído de serviços de conteúdo e o primeiro posicionamento de Líder para Alfresco.

A Hyland completou sua aquisição da Alfresco em outubro.

"Acreditamos que este último relatório da Gartner reflete o que nossos clientes já sabem: Hyland e Alfresco são os líderes globais no espaço de serviços de conteúdo, desenvolvendo soluções modernas em nuvem com amplitude e profundidade para ajudar as organizações a atender às necessidades cada vez mais aceleradas de transformação digital", disse Bill Priemer, presidente e CEO da Hyland. "Nossa inovação de produtos e o foco no cliente garantem que nossos clientes tenham as soluções mais avançadas para gerenciar conteúdo e processos agora e no futuro."

Oferecendo o portfólio de serviços de conteúdo mais abrangente disponível, a Hyland oferece suporte a novas formas de trabalho em evolução, permitindo que provedores de saúde, agências governamentais, instituições financeiras, seguradoras, instituições educacionais e outras organizações em todo o mundo transformem suas operações e proporcionem melhores experiências às pessoas que atendem. Mais de 16.000 organizações globais utilizam a plataforma de serviços de conteúdo da Hyland para atender aos requisitos de transformação digital, conformidade e experiência do cliente.

"A cultura de negócios de hoje requer uma tecnologia avançada que capacite os funcionários a trabalhar da maneira que trabalham melhor - seja em um escritório físico ou em casa", disse John Phelan, EVP e diretor de produtos da Hyland. "Estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes a plataforma de serviços de conteúdo mais moderna e rica em recursos para dar suporte às jornadas de transformação digital."

A plataforma de serviços de conteúdo de pouco código da Hyland ajuda as organizações a gerenciar todo o ciclo de vida das informações, transformar processos, reduzir riscos de segurança e conformidade e ajudar os usuários a tomar decisões mais informadas.

Para mais informações sobre por que a Gartner reconhece ambos, Hyland e Afresco, como líder, baixe uma cópia complementar do Quadrante Mágico da Gartner para Plataformas de Serviços de Conteúdo de 2020 em Hyland.com ou Alfresco.com.

*Gartner Inc., Magic Quadrant for Content Services Platforms Michael Woodbridge, Marko Sillanpaa, Lane Severson, 16 de novembro, 2020

Aviso de isenção de responsabilidade da Gartner: A Gartner não endossa nenhum provedor, produto ou serviço mencionado nas suas publicações de pesquisa de mercado e não aconselha os usuários de tecnologia a selecionar apenas os fornecedores com os posicionamentos mais elevados. As publicações de pesquisa da Gartner incluem os pareceres da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de qualquer garantia, expressa ou implícita, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comerciabilidade ou adequação a finalidades específicas.

Sobre a Hyland

A Hyland é líder em prestação de serviços de conteúdo e permite que milhares de organizações forneçam melhores experiências às pessoas que elas atendem. Descubra mais em Hyland.com.

