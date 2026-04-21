HYPERSHELL ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT EN FRANCE VIA UN RÉSEAU DE POINTS DE VENTE TANDIS QUE L'ATHLÈTE AURÉLIEN FONTENOY DÉVOILE SON DÉFI SUR LA ROUTE 66

PARIS, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, la marque leader mondial des exosquelettes grand public, annonce une expansion significative de sa distribution en France grâce à un partenariat stratégique avec innov8 Connect. Cette annonce coïncide avec la présentation par le triple vice-champion du monde de VTT trial, Aurélien Fontenoy, de son défi le plus audacieux : parcourir les 4 000 km de la mythique Route 66 aux États-Unis en 22 jours, équipé d'un exosquelette Hypershell.

exosquelettes Hypershell (PRNewsfoto/Hypershell)

Ce partenariat avec innov8 Connect représente un tournant majeur pour Hypershell en France. L'objectif est d'atteindre 100 points de vente physiques d'ici fin 2026 (Fnac, Boulanger et Decathlon). Cela marque une transition stratégique d'une commercialisation uniquement en ligne vers une présence physique, permettant aux consommateurs français d'essayer la technologie avant l'achat.

Angus Fan, Directeur Produit d'Hypershell : « La France est l'un de nos marchés prioritaires, et ce partenariat renforce notre engagement auprès de nos clients français. Davantage de personnes pourront ainsi découvrir ce que Hypershell rend possible ; pas seulement pour les athlètes de haut niveau, mais pour tous ceux dont le quotidien exige de se déplacer. »

L'expansion d'Hypershell s'appuie sur un succès mondial avéré : plus de 15 000 unités livrées dans 70 pays et elle figure parmi les meilleures ventes d'exosquelettes en 2025. La marque a également reçu des distinctions technologiques prestigieuses comme un prix « Best of Innovation » au CES 2025 et un prix de l'innovation à l'IFA 2025.

Aurélien Fontenoy incarne parfaitement le potentiel d'Hypershell. Après avoir gravi les 686 marches de la Tour Eiffel à VTT en 12 minutes et 30 secondes en octobre 2025, il se lance dans ce nouveau défi de 200 km par jour sur la Route 66. « Avec Hypershell, j'ai la sensation que mes limites physiques sont repoussées naturellement. C'est une véritable extension de mon corps. »

L'exosquelette Hypershell est une technologie polyvalente, conçue pour tous. Il aide les personnes âgées à maintenir leur autonomie, soutient les professionnels transportant du matériel en terrain difficile, et permet aux voyageurs d'explorer davantage. Sa fiabilité est également plébiscitée par des organisations de recherche et de sauvetage (SAR) comme Blue Sky Rescue ou les Hong Kong Guardians, qui l'utilisent lors de leurs missions critiques où l'endurance physique est primordiale.

Pour plus d'informations https://eu.hypershell.tech/fr-fr

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