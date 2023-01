Hyundai Mobis annonce sa vision du nouveau Mobis au CES 2023

Un pas en avant dans la fourniture d'une plateforme intégrée centrée sur le logiciel

Le président Cho Sung-Hwan a accueilli un événement, où il a présenté la vision de « New Mobis », une entreprise de mobilité qui fournit une plateforme intégrée combinant logiciel et matériel.

Hyundai Mobis a également annoncé son intention de développer un contrôleur de conduite autonome intégré de niveau 3 et une plateforme logicielle avec les plateformes Snapdragon Ride de Qualcomm.

LAS VEGAS et SÉOUL, Corée du Sud, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX: 012330) a dévoilé sa vision « NEW MOBIS » au CES 2023, déclarant faire un bond en avant en tant que société de mobilité qui fournit une plateforme intégrée centrée sur le logiciel. L'essence du nom de l'entreprise a également été redéfinie en tant que « MObility Beyond Integrated Solution » afin de souligner le cœur de sa stratégie future, à savoir l'innovation de l'expérience utilisateur et la fourniture de solutions intégrées optimisées pour les besoins des clients.

President Cho Sung-hwan giving a presentation at the Media Showcase.

Pour évoquer cette stratégie de croissance future et cette nouvelle vision, le président Cho Sung-hwan a organisé une présentation aux médias au CES 2023 le 5, où il a souligné l'importance et l'orientation de la croissance future en tant qu'entreprise spécialisée dans la mobilité.

L'objectif à long terme et la stratégie clé de Hyundai Mobis pour New Mobis est de devenir un fournisseur de plateforme de mobilité qui offre des solutions intégrées en combinant des technologies de base en matière d'électrification, de conduite autonome et de connectivité.

Cette stratégie de croissance future est bien illustrée par M.VISION TO, le futur modèle conceptuel de véhicule autonome dévoilé par Hyundai Mobis au CES de cette année. M.VISION TO est un véhicule autonome basé sur l'électrification et doté d'une solution intégrée combinant le système de batterie de son module d'entraînement à des modules de piliers centrés sur le système e-corner, le capteur de conduite autonome et l'éclairage de communication.

M.VISION TO est une solution de mobilité qui offre des formes et des tailles évolutives pour répondre à différents objectifs. Il offre également une grande liberté de mouvement, y compris la conduite en crabe et le zéro-tour avec une roue tournant à 90 degrés. Grâce à ces points concurrentiels, il prend en charge un large éventail d'applications spécifiques à l'utilisateur, qu'il s'agisse de conduire dans une rue étroite du centre-ville ou de transporter des marchandises.

Cheon Jae-seung, directeur du FTCI (Future Technology Convergence Institute), est également monté sur scène en tant que présentateur lors de l'événement, où il a souligné que les logiciels et les semi-conducteurs constituaient le cœur de la compétitivité des solutions intégrées. « La fiabilité des logiciels et des technologies des semi-conducteurs est la clé des solutions de mobilité future que nous proposons », a déclaré M. Jae-seung.

Également dévoilé au CES, Hyundai Mobis a annoncé le développement d'un contrôleur de conduite autonome intégré allant jusqu'au niveau 3 et utilisant les plateformes Snapdragon Ride de Qualcomm Technologies, Inc. Hyundai Mobis a développé une plateforme logicielle indépendante de conduite autonome pour les constructeurs automobiles mondiaux et locaux.

Hyundai Mobis doit développer une plateforme logicielle, où le contrôleur de conduite autonome introduit par Hyundai Mobis est le composant clé pour la mise en œuvre de tous les niveaux, y compris le niveau 3 ou plus de conduite autonome.

Hyundai Mobis prévoit l'achèvement de son développement au cours du premier semestre 2023. L'entreprise prévoit une augmentation des commandes des constructeurs automobiles mondiaux pour la conduite autonome et l'ADAS (Advanced Driver Assistance System).

À l'avenir, Hyundai Mobis continuera à renforcer les relations de coopération étroites avec divers partenaires afin d'obtenir de nouvelles technologies pour la mobilité future. Récemment, Hyundai Mobis s'est associé à Ottopia, une start-up israélienne, pour développer une solution d'assistance à distance pour la conduite autonome, visant le marché de la conduite entièrement autonome de niveau 4 ou plus.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles. 6e équipementier automobile mondial, dont le siège est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de l'entreprise comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Le siège social de Hyundai Mobis se trouve en Corée et l'entreprise possède quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

Contact pour les médias :

Jihyun Han : [email protected]

Choon Kee Hwang : [email protected]

Olivia Buffington (Ketchum) : [email protected]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1978406/President_Cho_Sung_hwan_giving_a_presentation_at_the_Media_Showcase.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis