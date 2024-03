Hyundai Mobis dévoile des solutions pour véhicules électriques qui améliorent l'efficacité, le design et la commodité de la consommation électrique

Maintien du design de la calandre tout en minimisant la résistance à l'air, ce qui augmente l'autonomie d'environ 20 km

Surmonte l'uniformité de la conception des véhicules électriques, augmentant ainsi leur potentiel de commercialisation... Convient aux SUV et aux CUV

Retrait automatique du chargeur et fermeture des capuchons/couvercles... L'électrification et la conduite autonome en ligne de mire avec une « solution totale »

SÉOUL, Corée du Sud, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- Une concurrence mondiale féroce accélère l'avènement de l'ère des véhicules électriques (VE) en améliorant l'efficacité de la consommation électrique (ECE). Parallèlement au défi fondamental que représente l'amélioration des performances de la batterie, diverses autres approches sont explorées en permanence, les améliorations des performances aérodynamiques visant à réduire la résistance à l'air faisant également l'objet d'une attention particulière.

The Integrated Front Face Module developed by Hyundai Mobis

Hyundai Mobis (KRX 012330) a annoncé le 14 mars avoir mis au point un « module de face avant intégré » qui conserve le design traditionnel de la calandre tout en réduisant la résistance à l'air et en garantissant la diversité du design. La face avant désigne la partie avant du véhicule, où se trouvent les feux, la calandre et le capot.

Hyundai Mobis a incorporé plusieurs technologies de pointe dans ce module intégré, notamment un système aérodynamique qui réduit la résistance à l'air et améliore l'ECE. Parmi les caractéristiques notables figurent un LiDAR qui ne se déploie que pendant la conduite pour protéger le design et les capteurs, ainsi qu'une fonction de retrait automatique du chargeur qui permet de retirer le chargeur une fois la charge terminée.

Cette technologie de VE nouvelle génération est considérée comme un exemple pionnier d'amélioration des performances, du design et de la commodité, et de construction de l'avant du véhicule comme un ensemble complet.

Une triple amélioration de l'autonomie, de la commercialisation du design et de la commodité de la recharge

La caractéristique la plus distinctive est un système qui ouvre et ferme automatiquement des éléments tels que la calandre et le capot, réduisant ainsi la résistance à l'air lors de la conduite à grande vitesse et améliorant l'efficacité énergétique. Ce système, qui permet l'admission d'air extérieur et l'échappement d'air après échange thermique, améliore l'efficacité du refroidissement de la batterie et contrôle le flux d'air. Ce système aérodynamique combiné prolonge l'autonomie du véhicule électrique d'environ 20 km.

Les véhicules électriques adoptent généralement un design aérodynamique visant à réduire la résistance à l'air en éliminant la calandre, ce qui se traduit par une certaine uniformité dans l'apparence des véhicules électriques de tourisme. Hyundai Mobis s'est différencié en conservant le design traditionnel de la calandre tout en améliorant les performances aérodynamiques. En outre, l'intégration d'éléments de design tels que l'éclairage LED a permis d'améliorer la commercialisation. Cette technologie est particulièrement avantageuse pour les véhicules électriques de type SUV et CUV, pour lesquels il est difficile d'abaisser la hauteur du véhicule.

Des technologies ont également été appliquées pour améliorer la cohésion de la conception en empêchant la contamination externe et l'impact sur les capteurs. Le LiDAR, caché dans la calandre lorsqu'il n'est pas utilisé, ne dépasse que pendant la conduite, ce qui permet à la fois de protéger le LiDAR et d'améliorer la valeur commerciale du design de l'avant du véhicule.

Une autre caractéristique remarquable est le système de chargement semi-automatique. Il suffit de brancher le chargeur pour lancer le processus et, une fois la charge terminée, le chargeur est retiré et le capot/couvercle de la zone de charge est fermé automatiquement. Cette fonction réduit les inconvénients liés à la finition manuelle de la charge par les utilisateurs et constitue une alternative plus rentable que les robots de charge.

Hyundai Mobis se réinvente en tant que « fournisseur de solutions de mobilité » adaptées aux besoins des clients, en se concentrant sur les technologies de base de la mobilité future représentées par l'électrification, la conduite autonome et l'IVI. L'entreprise intensifie ses efforts pour pénétrer les marchés étrangers et élargir son carnet de commandes, atteignant 9,22 milliards USD de commandes de constructeurs automobiles mondiaux l'année dernière, accélérant ainsi sa stratégie de croissance à long terme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2362581/The_Integrated_Front_Face_Module_developed_Hyundai_Mobis.jpg