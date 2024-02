Hyundai Mobis enregistre un record de commandes à l'étranger de 9,2 milliards USD en 2023

- Les commandes de composants automobiles de base des constructeurs mondiaux ont atteint 9,22 milliards USD l'an dernier, dépassant ainsi l'objectif de 72 %.

- Performances accrues grâce à des commandes à grande échelle de composants d'électrification, l'objectif de commandes de cette année étant fixé à 9,34 milliards USD

- Plans pour se concentrer sur des produits stratégiques comme l'électrification, les systèmes électriques et les châssis en Amérique du Nord, dans l'UE et au Japon.

SÉOUL, Corée du Sud, 29 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX 012330) a réécrit l'histoire des commandes à l'étranger pour les constructeurs automobiles mondiaux en capitalisant sur la tendance « électrification » l'année dernière. Dépassant de manière significative son objectif annuel, Hyundai Mobis a inauguré l'ère des commandes à l'étranger dépassant les 10 000 milliards KRW. La société prévoit de poursuivre sur cette lancée, en se concentrant sur les futurs composants de base de la mobilité dans sa stratégie d'acquisition de commandes cette année.

L'an dernier, Hyundai Mobis a obtenu des commandes de 9,22 milliards USD auprès de constructeurs automobiles étrangers en Amérique du Nord et en Europe. Ce résultat, qui représente une augmentation de 72 % par rapport à l'objectif initial de 5,36 milliards USD, marque la plus forte performance jamais enregistrée par la société en matière de commandes.

L'augmentation explosive des commandes étrangères de Hyundai Mobis l'année dernière a été largement attribuée à l'obtention de plusieurs billions de wons de commandes de composants d'électrification des constructeurs automobiles européens. Hyundai Mobis a obtenu une commande de la marque automobile allemande l'année dernière pour l'assemblage de systèmes de batteries (BSA), un composant clé de l'électrification. Ce système de batterie est destiné à être intégré à la plateforme de véhicules électriques de nouvelle génération du constructeur automobile allemand. Hyundai Mobis prévoit d'établir une nouvelle base de production près de l'usine du constructeur automobile en Europe pour assurer un approvisionnement stable en composants.

Hyundai Mobis a instauré une confiance continue avec plusieurs grands constructeurs automobiles mondiaux. La confiance des clients, la qualité de production de masse stable et les opérations de production locales ont permis d'obtenir des réalisations remarquables à l'étranger.

L'investissement soutenu et proactif dans la recherche et le développement a également été un facteur essentiel pour stimuler la performance des commandes à l'étranger. L'investissement en R&D de Hyundai Mobis l'année dernière a atteint 1,59 billion KRW, soit une augmentation d'environ 16 % par rapport à l'année précédente. La société augmente ses dépenses de R&D chaque année, garantissant une compétitivité différenciée des produits dans les principaux domaines de la mobilité future, tels que l'électrification, la conduite autonome et la connectivité.

Cette année, Hyundai Mobis prévoit de poursuivre activement de nouveaux clients à l'étranger, en se concentrant sur des composants stratégiques tels que l'électrification, les systèmes électriques, les lampes et les châssis. Centrée autour des principaux composants d'électrification qui ont ouvert la voie à des commandes à grande échelle, l'entreprise a l'intention de renforcer son portefeuille de commandes avec des produits intégrant diverses technologies de pointe, notamment les affichages tête haute à réalité augmentée (AR-HUD), les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les systèmes de direction indépendante des roues arrière (RWS) et les écrans enroulables. Hyundai Mobis a fixé un objectif ambitieux de 9,34 milliards USD pour les commandes de composants automobiles de base des constructeurs automobiles mondiaux cette année, afin de poursuivre sur la dynamique de l'année dernière.

Pour renforcer son emprise sur les commandes à l'étranger, Hyundai Mobis s'est activement engagé dans des activités de vente agressives au CES 2024 au début de ce mois, rencontrant divers clients mondiaux. Au CES de cette année, Hyundai Mobis a mis en place un espace dédié aux clients, présentant 20 types de technologies de mobilité immédiatement applicables à la production de masse, en particulier des écrans transparents et des modules de contrôle de charge intégrés (ICCU) de 22 kW.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg