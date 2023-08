Hyundai Mobis et Autotalks collaborent pour mettre en œuvre la technologie de pointe V2X pour les voitures connectées

SÉOUL, Corée du Sud, 28 août 2023 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330), un fournisseur automobile mondial de premier plan, et Autotalks, un leader mondial en matière de solutions de communication V2X (Vehicle-to-Everything), s'apprêtent à dévoiler leur dernier effort commun : les modules de connectivité MTCU (Multi-functional Telematics Control Unit) de Hyundai Mobis.

MTCU Gen1, le module de connectivité le plus avancé de Hyundai Mobis à ce jour, prend en charge les services V2X Day-1 dans toutes les zones géographiques. Alimenté par l'ensemble de puces V2X d'Autotalks, le MTCU Gen1 établit la norme en matière de V2X automobile haute performance et compatible à l'échelle mondiale. Les applications Day-1 alertent les conducteurs dans des situations dangereuses, sans visibilité directe, par exemple pour éviter une collision possible avec un véhicule ou un vélo à une intersection. D'autres applications comprennent des alertes sur les dangers de la route.

Alors que la demande en matière de V2X continue de croître, principalement sous l'impulsion de la feuille de route mondiale NCAP, Hyundai Mobis a choisi l'ensemble de puces de 3e génération d'Autotalks pour alimenter sa solution de module de connectivité de nouvelle génération, MTCU Gen2. Ce module, qui devrait être disponible en 2024, permettra aux constructeurs automobiles d'offrir des applications de sécurité avancées basées sur la communication V2X.

MTCU Gen2 permet un vaste éventail d'utilisations, qui s'étend des applications V2X de base (Day-1) aux applications V2X avancées (Day-2). Cet accomplissement est rendu possible grâce à la prise en charge inhérente des dernières normes V2X mondiales, au fonctionnement à double canal et à l'intégration de la mise en œuvre de la sécurité fonctionnelle, qui permet d'actionner la voiture sur la base des données V2X.

Le module MTCU Gen1 sera présenté lors du prochain salon IAA Mobility qui se tiendra à Munich, en Allemagne, du 5 au 10 septembre 2023. Hyundai Mobis présentera ses dernières avancées techniques et offrira aux visiteurs un aperçu de l'avenir des expériences des utilisateurs de voitures connectées au stand B2, Hall D20.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le numéro 6 mondial des fournisseurs automobiles, dont le siège est à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis possède une expertise exceptionnelle en matière de capteurs, de fusion de capteurs dans les calculateurs et de développement de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Les produits de la société comprennent également divers composants pour l'électrification, les freins, le châssis et la suspension, la direction, les airbags, l'éclairage et l'électronique automobile. Hyundai Mobis a son siège social de R&D en Corée et dispose de quatre centres technologiques aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et en Inde. Pour plus d'informations, consultez le site Internet à l'adresse http://www.mobis.co.kr/

