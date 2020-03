Hyundai Mobis met au point des « systèmes dans l'habitacle » utilisant des capteurs de conduite autonome ultramodernes utilisés successivement

- Mise au point d'un système de détection des passagers arrière par radar... pour éviter aux bébés les coups de chaleur et les accidents de voiture

- Précision améliorée par rapport aux ultrasons... le radar sert de biocapteur détectant même la microrespiration

- La mise au point d'algorithmes logiciels est la clé. Hyundai Mobis a obtenu des résultats en deux ans, p. ex. en concevant sa propre antenne... Pas d'équivalent mondial de fabrication en série

SÉOUL, Corée du Sud, 23 mars 2020 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis (KRX : 012330) a fait savoir le 22 mars que l'entreprise a mis au point avec succès un système de détection des passagers arrière du véhicule à l'aide d'un « radar » (alerte d'occupant arrière) et prévoit de proposer ce système aux constructeurs automobiles mondiaux.

L'alerte d'occupant arrière est un dispositif permettant d'éviter que les passagers soient « oubliés » sur la banquette arrière. Auparavant, on utilisait en général un capteur de poids du sièges auto ou un capteur ultrasonique. Hyundai Mobis a fortement amélioré la précision de la détection en y substituant un capteur radar. Il devrait très nettement contribuer à prévenir les coups de chaleur des enfants oubliés chaque été dans les véhicules et autres accidents de sécurité.

« Le cœur du système de détection de passager, mis au point sur la base du radar servant essentiellement de capteur pour la conduite autonome, repose sur un algorithme logiciel discernant les micromouvements des passagers », a déclaré M. Jang Jae-ho, le Directeur du EE Research Center de Hyundai Mobis. « Comme le radar peut traverser les vêtements et mesurer divers biosignaux, p. ex. les micromouvements de respiration du passager et le flux sanguin, il peut détecter la présence de passager à l'arrière avec plus de précision. Il a surmonté la faiblesse du capteur de la caméra, qui ne perçoit pas les bébés emmitouflés. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'application destinée aux constructeurs automobiles mondiaux. »

Si un passager reste sur le siège arrière, le système de détection des passagers avertit le conducteur en émettant un son lorsque la porte est fermée, ou par le biais du tableau de bord ou du smartphone. Ce système, mis au point par Hyundai Mobis, est réputé pour sa fiabilité électromagnétique, de sorte que les lignes à haute tension et les voies ferrées ne posent pas problème, et il est suffisamment précis pour faire la différence entre les adultes, les bébés et les animaux de compagnie. Hyundai Mobis prévoit de mettre au point cette année un radar pouvant mesurer les battements de cœur des passagers et d'étendre la fonction biométrique.

À propos de Hyundai Mobis

Hyundai Mobis est le 7e plus grand équipementier automobile. Fondé en 1977 et basé à Séoul, en Corée du Sud, Mobis est appelé à devenir un partenaire technologique à long terme des véhicules et des personnes.

L'entreprise excelle dans le domaine des capteurs, de la fusion de capteurs dans les contrôleurs et des capacités de conception de logiciels pour le contrôle de la sécurité. Hyundai Mobis dispose de plusieurs groupes de produits dans les systèmes ADAS (aide à la conduite) basés sur ses technologies ultramodernes combinant les capteurs avec ces technologies. Parmi ses produits figurent également des modules de base (châssis, habitacle et avant de véhicule), des freins, des suspensions, des airbags, des feux et de l'électronique automobile.

Mobis emploie actuellement plus de 30 000 personnes et produit dans plus de 30 régions réparties dans 10 pays, dont la Corée du Sud, la Chine, l'Allemagne, l'Inde et les États-Unis. Outre son siège de R-D en Corée du Sud, Mobis dispose de quatre centres technologiques en Allemagne, en Chine, en Inde et aux États-Unis.

SOURCE Hyundai Mobis