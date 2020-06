Hyundai Mobis met au point la technologie de contrôle V2X de nouvelle génération - ou contrôleur de communication intégré -, une première en Corée du Sud

Le contrôleur a réussi à localiser la technologie fondamentale de la voiture connectée reliant les véhicules, les personnes, les objets et les infrastructures aux réseaux de communication à haut débit. On prévoit d'utiliser divers types de données sur les véhicules et les conducteurs pour utiliser un éventail plus large de services assurant sécurité et confort.

Le contrôleur de communication intégré, mis au point par Hyundai Mobis, connecte différentes unités de contrôle électronique installées dans le véhicule, p. ex. groupe motopropulseur, multimédias, airbags et systèmes de freinage, grâce à une communication filaire pour recueillir et analyser en temps réel différents types de données relatives au fonctionnement du véhicule. Il peut traiter de grandes quantités de données, dont celles provenant de divers capteurs comme les radars, les lidars et les caméras, ainsi que des données autonomes liées à la conduite.

Il communique également ces informations à l'extérieur à travers une connectivité réseau sans fil permanente et peut utiliser divers services automobiles connectés, comme le contrôle à distance des véhicules et la mise à jour automatique du logiciel de divers systèmes, mais aussi des fonctions comme eCall, qui transmet automatiquement les informations de l'accident en situation d'urgence.

Étendre la connectivité grâce à la convergence entre l'automobile et les technologies de l'information

En matière de voiture connectée, ce dispositif de mobilité intelligent devrait bouleverser le futur cadre de conduite, qui a récemment évolué dans différentes directions.

Exemple représentatif, le logiciel de divers systèmes embarqués dans le véhicule est automatiquement actualisé et donc toujours à jour, sans que le propriétaire n'ait à s'en préoccuper. Les erreurs des logiciels existants peuvent être corrigées et de nouvelles fonctions et technologies ajoutées en temps réel.

Le contrôleur de communication intégré devrait améliorer les performances du véhicule grâce aux mises à jour de l'unité de contrôle électronique, p. ex. sécurité, confort et groupe motopropulseur, et renforcer l'efficacité énergétique des véhicules électriques en améliorant le logiciel BMS (Battery Management System), les moteurs d'entraînement et le système de freinage régénératif.

Il sera possible de recueillir et d'amasser les données d'exploitation requises pour la conduite autonome et les cartes haute définition, p. ex. informations sur différents incidents susceptibles de se produire durant la conduite et informations de guidage. Il sera ensuite possible d'analyser des informations en temps réel sur le trafic grâce à l'IA pour informer le conducteur du meilleur itinéraire et fournir des informations sur les places de parking disponibles à destination, à quoi s'ajoute la technologie connectée pour mettre en œuvre diverses fonctions auxiliaires pour une conduite sûre, p. ex. actualisation en temps réel de cartes haute définition, calcul d'itinéraire pour éviter les zones de travaux et dispositif pour éviter une collision en chaîne si un véhicule de devant freine brusquement.

Les données détaillées sur les véhicules, notamment l'état du groupe motopropulseur, le rendement énergétique et les habitudes de conduite, peuvent être utilisées pour diagnostiquer les défaillances en temps réel, mais également pour mettre en œuvre un écosystème de services ouvert, p. ex. réservation de stationnement intégrée, assurance liée aux habitudes de conduite, solutions de connexion à la maison intelligente et assistance IA.

Hyundai Mobis s'attache à mettre au point de nouvelles technologies combinant ses technologies de composants fondamentales existantes, p. ex. freinage et direction, technologies de capteurs de conduite autonomes et technologies de contrôle intégrées, pour être prêt pour ce marché. L'entreprise prévoit de tirer parti de cette nouvelle technologie convergente pour fournir des solutions technologiques aux futures automobiles, notamment pour ce qui est de la conduite autonome et des véhicules connectés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1196853/Hyundai_Mobis_Integrated_Communication_Controller.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg

SOURCE Hyundai Mobis