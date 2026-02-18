HANGZHOU, Chine, 18 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 15 février 2026, la localité de Magny-le-Hongre, en Île-de-France, s'est animée au rythme des tambours et de la vibrante danse du dragon. C'est ce qui s'est passé lors du "Festival du Nouvel An Chinois", organisé conjointement par Xin Europe, HZICC, la municipalité de Magny-le-Hongre et l'AARHF. L'événement a attiré environ 5 000 personnes tout au long de la journée, dont des Chinois d'outre-mer, des citoyens français et des visiteurs internationaux.

Parmi les 20 stands de spécialités culinaires, le stand Hangzhoufeel s'est distingué. Elle a présenté des produits emblématiques de Hangzhou : des pâtisseries traditionnelles de Zhiweiguan, du thé Longjing du lac de l'Ouest, des bouillottes tricotées de la marque Hangzhoufeel et des articles raffinés "Linping Manufacturing" tels que le service à café Nansong Fangfeizhuyan et les bracelets en perles de plantes médicinales de la MTC. Ces articles ont apporté le mélange unique d'héritage et d'innovation moderne de Hangzhou à l'autre bout du continent eurasien.

Aurore, une habitante de la région, a été ravie de goûter aux collations et au thé de Hangzhou. "Comparées aux desserts français classiques, les pâtisseries de Hangzhou sont plus légères, moins sucrées et plus saines, avec un subtil parfum de thé. Thomas, étudiant en MTC à l'université de la Sorbonne, a été fasciné par les bracelets de perles aux herbes. Il a estimé que la transformation des concepts de la MTC en un objet tangible permettait une compréhension plus intuitive de la culture. M. Wang, un Chinois d'outre-mer originaire du Zhejiang qui vit en France depuis 30 ans, venait de visiter Hangzhou et a été impressionné par son économie numérique. C'est avec enthousiasme qu'il a recommandé la ville à ses amis français présents sur le stand : "Vous devez visiter Hangzhou, sa transformation est étonnante !

De l'autre côté de la Manche, à Oxford, un autre échange culturel chaleureux se déroulait. Au "Dishion Oxford", le premier magasin de nouilles de style Hangzhou de la ville, ouvert par le fondateur du célèbre restaurant de Hangzhou "Dixinzhao", les clients utilisent des baguettes pour savourer des spécialités telles que les nouilles Pian'er Chuan et les boulettes frites, toutes servies dans des bols de porcelaine bleu et blanc.

Il est intéressant de noter que la bouillotte tricotée Hangzhoufeel est devenue un souvenir particulièrement populaire. Son extérieur doux et confortable incarne la chaleur et l'attention de Hangzhou, servant de lien chaleureux entre Hangzhou et Oxford. Le propriétaire du magasin a déclaré aux journalistes en souriant : "Nous en avons donné près d'une centaine. Voir des clients étrangers tenir une bouteille chaude tout en mangeant des nouilles de Hangzhou est un spectacle qui fait chaud au cœur".

Des produits de Hangzhou recherchés à la foire française aux saveurs chaleureuses de Hangzhou partagées dans le magasin de nouilles britannique, HZICC, en partenariat avec des entrepreneurs d'outre-mer du Zhejiang, transforme les histoires, les goûts et la chaleur de Hangzhou en expériences urbaines tangibles pour les amis internationaux.