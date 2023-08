Icertis applique l'IA générative aux contrats d'entreprises avec la livraison des premiers copilotes d'intelligence contractuelle

Les leaders mondiaux inaugurent une utilisation sécurisée de l'IA générative en matière de contractualisation via le programme de primoadoptants d'Icertis ExploreAI

BELLEVUE, Washington, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Icertis a livré les copilotes Icertis Contract Intelligence (ICI) , les premières applications d'IA générative pour la gestion des contrats d'entreprise. Fondés sur le service Icertis ExploreAI™ , les copilotes ICI Interactive Insights (intelligence interactive) et ICI Risk Assessment (évaluation des risques) permettent aux dirigeants, aux équipes juridiques et aux utilisateurs commerciaux d'exploiter de manière responsable le pouvoir transformationnel de l'IA générative afin de transformer leurs accords commerciaux en actifs interactifs qui apportent un changement radical en matière d'efficacité et d'intelligence contractuelles. Soutenus par la sécurité et la confiance de Microsoft Azure, les copilotes ICI tirent parti d'Azure OpenAI Service et des modèles d'IA exclusifs d'Icertis alimentés par les riches données des contrats d'une entreprise, ses systèmes d'entreprise et Icertis Data Lake pour accélérer le rythme commercial, galvaniser les profits et protéger les entreprises contre les risques.

Les clients d'Icertis comprennent 30 % d'entreprises figurant au classement Fortune 100 et des leaders mondiaux tels que Accenture , Best Buy , Humana , Johnson & Johnson, Mercedes-Benz , et Microsoft . Certains clients sont devenus primoadoptants du service Icertis ExploreAI, catalysant le lancement des copilotes ICI et d'une feuille de route de développement de capacités d'IA génératives inégalées conçues pour relever les défis de contractualisation pour les plus grandes entreprises du monde.

« Les contrats constituent une importante opportunité inexploitée pour l'application de grands modèles de langage parce qu'ils sont communs à toutes les industries, les régions et les entreprises de toutes tailles, et impératifs à toute activité que nous connaissons, a déclaré Samir Bodas, co-fondateur et directeur général d'Icertis. Icertis a livré le premier copilote d'IA générative sur le marché pour prendre la tête de la prochaine ère de transformation en matière de contractualisation d'entreprise, équilibrer l'innovation avec la confiance et la responsabilité liées à la reconnaissance que, quel que soit le secteur, les contrats constituent les actifs les plus confidentiels et précieux d'une entreprise. »

Les deux premiers copilotes ICI sont :

Le copilote ICI Interactive Insights

Le copilote d'intelligence interactive ICI permet aux décideurs d'interagir facilement avec les contrats et de trouver rapidement des informations via des instructions prédéfinies et hiérarchiques ainsi que des instructions libres qui mettent en évidence les clauses clés et identifient les informations contractuelles connexes. Avec des résumés basés sur les rôles créés grâce à une combinaison unique de sources de données sécurisées, y compris le portefeuille de contrats de l'entreprise, les systèmes commerciaux intégrés et Icertis Data Lake, les dirigeants sont équipés pour accroître la vitesse et l'efficacité des négociations tout en obtenant instantanément des réponses aux questions critiques sur les activités.





Le copilote d'intelligence interactive ICI permet aux décideurs d'interagir facilement avec les contrats et de trouver rapidement des informations via des instructions prédéfinies et hiérarchiques ainsi que des instructions libres qui mettent en évidence les clauses clés et identifient les informations contractuelles connexes. Avec des résumés basés sur les rôles créés grâce à une combinaison unique de sources de données sécurisées, y compris le portefeuille de contrats de l'entreprise, les systèmes commerciaux intégrés et Icertis Data Lake, les dirigeants sont équipés pour accroître la vitesse et l'efficacité des négociations tout en obtenant instantanément des réponses aux questions critiques sur les activités. Le copilote ICI Risk Assessment

Le copilote d'évaluation des risques automatise et accélère l'examen de volumes élevé de contrats en comparant les attributs des contrats avec les guides et pratiques standards de l'entreprise, permettant aux entreprises de gérer les risques de façon plus efficace en veillant à ce que les clauses requises et le langage approuvé soient présents dans chaque accord. En plus de fournir une cote de risque, des instructions guidées permettent aux équipes juridiques de repérer et de traiter rapidement les attributs manquants ou non conformes, tout en éliminant les processus fastidieux et sujets aux erreurs en signalant les accords qui ne nécessitent aucun examen plus approfondi.

« Je suis ravie que l'équipe juridique de BCG puisse tester Icertis ExploreAI Service et les copilotes ICI dans le cadre du programme de primoadoptants, a déclaré Ulrike Schwarz-Runer, responsable juridique mondiale chez Boston Consulting Group. Nous visons à obtenir des analyses de données approfondies dans nos contrats grâce à une approche agile. C'est formidable de voir les premiers résultats et nous sommes impatients de poursuivre le parcours afin de libérer de la valeur pour nos clients, notre cabinet et nos avocats. »

Icertis a une riche histoire d'innovation en matière d'IA et a été le premier à intégrer l'IA dans la gestion du cycle de vie des contrats pour offrir une véritable intelligence contractuelle et libérer le potentiel de l'IA dans la contractualisation. Les copilotes ICI Interactive Insights et ICI Risk Assessment marquent une prochaine étape transformationnelle dans le parcours d'innovation en matière d'IA de l'entreprise ; ce sont les premières applications d'IA génératives à intégrer le portefeuille d'IA d'Icertis , qui comprend également Icertis AI Studio, Icertis NegotiateAI, Icertis DiscoverAI et Icertis VisualizeAI.

À propos d'Icertis

Grâce à une technologie inégalée et à une innovation majeure, Icertis repousse les limites du possible avec la gestion du cycle de vie des contrats (CLM). La plateforme Icertis Contract Intelligence (ICI) alimentée par l'IA et validée par des analystes transforme les contrats, documents statiques, en de véritables avantages stratégiques en structurant et en reliant les informations essentielles sur les contrats qui définissent le fonctionnement d'une organisation. Aujourd'hui, les marques les plus emblématiques du monde et les innovateurs disruptifs font confiance à Icertis pour régir les droits et les engagements dans leurs plus de dix millions de contrats d'une valeur de plus de mille milliards de dollars dans plus de 40 langues et plus de 90 pays.

Contact pour les médias

Michelle Rodriguez

Directrice principale, Communications générales

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371539/Icertis_Logo.jpg

SOURCE Icertis