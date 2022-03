ICRISAT célèbre son 50e anniversaire

À l'occasion des célébrations, une réunion distinguée a été organisée entre des institutions agricoles mondiales, des leaders du financement, des membres du corps diplomatique, le conseil d'administration de l'ICRISAT, la directrice générale la Dre Jacqueline Hughes, ainsi que des employés de l'Institut basés en Inde et en Afrique.

Le 50e anniversaire, qui s'inscrit dans un contexte de défis et d'opportunités pour les zones tropicales semi-arides d'Asie et d'Afrique subsaharienne, a donné lieu à une série de tables rondes sur le thème « Partenariats et financement pour une agriculture durable dans les zones arides ». Pour visionner une vidéo soulignant les 50 ans d'innovation et d'impact scientifiques de l'ICRISAT dans les zones arides, cliquez ici : https://www.youtube.com/watch?v=JF2mDy-0Mj8&t=24s

Selon la Dre Jacqueline Hughes, directrice générale de l'ICRISAT, le 50e anniversaire de l'Institut n'est pas seulement une occasion de réfléchir à l'histoire illustre de l'organisation. Il s'agit aussi d'un moment décisif où nous devons explorer des approches nouvelles et novatrices du financement de l'innovation scientifique, en vue de relever les défis auxquels font face les systèmes agroalimentaires des terres arides.

« Alors que la planète fait face à des défis comme le changement climatique, la dégradation de l'environnement et les changements géopolitiques, l'insécurité alimentaire et la faim demeurent tragiquement un fléau constant pour les communautés agricoles des zones arides, a déclaré la Dre Hughes.

Grâce à son expertise approfondie en culture des zones arides et grâce aux récents progrès dans la recherche, l'ICRISAT continuera d'être un centre de recherche international et un leader d'opinion mondial dans la lutte contre la pauvreté, la faim, la malnutrition et la dégradation de l'environnement dans les zones tropicales semi-arides, ainsi que dans les efforts visant à rendre l'agriculture rentable.

Outre nos progrès scientifiques, nous travaillerons pour encourager l'adoption de bonnes politiques publiques en mettant l'accent sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale. Nous nous consacrerons aussi à d'autres thèmes transversaux qui sont particulièrement pertinents pour le développement d'un secteur agricole plus équitable et plus durable.

Notre force repose sur la diversité de nos partenariats avec les organisations des secteurs publics et privés, et notre source d'inspiration demeure les 2,1 milliards de personnes qui vivent dans les zones arides.

L'ICRISAT est maintenant bien placé pour tirer parti de ses succès passés en tant qu'organisation autonome et indépendante. L'Institut continuera sur cette lancée en approfondissant ses collaborations Sud-Sud. »

« Les célébrations de notre 50e anniversaire mèneront l'Institut à l'Année internationale du mil en 2023, au cours de laquelle l'ICRISAT jouera un rôle clé. Le mil étant une culture spécialisée de l'Institut, nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec nos partenaires pour améliorer la sécurité nutritionnelle en Inde et en Afrique », a déclaré la Dre Hughes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1774702/Dr_Jacqueline_D_Hughes.jpg

SOURCE International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)