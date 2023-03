IDB: 17 entreprises taïwanaises changent le monde grâce à leurs solutions de pointe en matière de 5G, d'Open RAN et d'AIoT

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress Barcelona, le pavillon de Taïwan organisé par l'Industrial Development Bureau (IDB) du ministère des Affaires économiques a présenté plusieurs solutions développées par des sociétés taïwanaises : équipement de réseau, logiciel système et service d'intégration pour les infrastructures 4G, 5G traditionnelles du RAN (Radio Access Network) et Open RAN. Dans le pavillon de Taïwan, ces entreprises exposent le leadership et les capacités technologiques du pays du 27 février au 2 mars.

Les nouveautés se concentrent sur l'infrastructure pour les réseaux 5G et les plateformes de connectivité pour les réseaux privés, offrant aux partenaires du secteur la meilleure solution de réseau de bout en bout pour répondre à un déploiement commercial massif sur le marché mondial des télécommunications.

"Les infrastructures critiques telles que les réseaux publics et privés pour différents secteurs verticaux sont extrêmement importantes pour la société et soulignent l'essence des capacités technologiques de Taïwan", déclare Ian Lee, directeur de l'ITRI.

Parmi les entreprises les plus importantes qui présentent leurs solutions et leurs produits au Pavillon de Taïwan, il y a: Alpha Networks Inc., Atalayan Inc., Compal Electronics Inc., Edgecore Networks Corp., Groundhog Technologies Inc., NEXCOM International Co., Ltd., Pegatron Corporation, Quanta Computer Inc., Synergy Design Technology Limited, Tailyn Technologies, INC., ThroughTek Co., Ltd., Ufi Space Co. Ltd., Wave-In Communication Inc., WHA YU Industrial Co., Ltd., Wiwynn Corporation et YTTEK Technology Corp.

À propos de l'Industrial Technology Research Institute (ITRI)

L'ITRI est une organisation de R&D de premier plan au niveau mondial, axée sur la technologie appliquée et les services techniques. Fondée en 1973, l'ITRI a joué un rôle essentiel dans la transformation de l'économie taïwanaise, qui est passée d'une industrie à forte intensité de main-d'œuvre à une industrie de high-tech.

SOURCE IDB