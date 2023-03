IDB: 17 taiwanische Unternehmen verändern die Welt mit ihren hochmodernen 5G-, Open RAN- und AIoT-Lösungen

BARCELONA, Spanien, 28. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Auf dem Mobile World Congress Barcelona präsentierte der Taiwan-Pavillon, der vom Industrial Development Bureau (IDB) des Wirtschaftsministeriums organisiert wurde, eine Vielzahl von Lösungen, die von Netzwerkausstattung, Systemsoftware und Integrationsdiensten für das herkömmliche 4G und 5G Radio Access Network (RAN) bis zu Open RAN-Infrastruktur reichen und von taiwanischen Unternehmen entwickelt wurden. Im Taiwan-Pavillon stellen diese Unternehmen vom 27. Februar bis zum 2. März Taiwans technologische Führerschaft und Fähigkeiten zur Schau.

Die vorgestellten Neuheiten konzentrieren sich auf die Infrastruktur für 5G-Netze und Konnektivitätsplattformen für private Netze und bieten den Industriepartnern die beste End-to-End-Netzwerklösung (E2E) für den massiven kommerziellen Einsatz auf dem globalen Telekommunikationsmarkt.

„Kritische Infrastrukturen wie öffentliche und private Netze für verschiedene Branchen sind von enormer Bedeutung für die Gesellschaft und unterstreichen das Wesen der technologischen Fähigkeiten Taiwans", sagt Ian Lee, Direktor des ITRI.

Einige der bekanntesten Unternehmen, die ihre Lösungen und Produkte im Taiwan-Pavillon präsentieren, sind Alpha Networks Inc., Atalayan Inc., Compal Electronics Inc., Edgecore Networks Corp., Groundhog Technologies Inc., NEXCOM International Co., Ltd., Pegatron Corporation, Quanta Computer Inc., Synergy Design Technology Limited, Tailyn Technologies, INC., ThroughTek Co., Ltd., Ufi Space Co. Ltd., Wave-In Communication Inc., WHA YU Industrial Co., Ltd., Wiwynn Corporation und YTTEK Technology Corp.

