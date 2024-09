IDEXX annonce un nouveau test de diagnostic pour les lésions rénales, élargissant ainsi la gamme de tests rénaux la plus complète de l'industrie vétérinaire

Le test IDEXX Cystatin B peut aider les vétérinaires à détecter les lésions rénales avant l'altération de la fonction rénale, ce qui permet de donner de meilleures chances aux patients.

WESTBROOK, Maine, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ : IDXX), leader mondial de l'innovation dans le domaine de la santé des animaux de compagnie, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier test de diagnostic vétérinaire pour la détection des lésions rénales chez les chats et les chiens. Selon une étude IDEXX récente, jusqu'à un tiers des cas d'uro-néphrologie vus par les vétérinaires sont liés à la présence de lésions rénales, et le diagnostic peut être difficile à établir en raison de signes cliniques subtils ou non spécifiques.1 Le test IDEXX Cystatin B sera inclus dans les panels de tests évaluant la santé rénale, ce qui permettra d'obtenir de nouvelles informations cliniques concernant environ deux millions de consultations par an. Ces tests sont désormais disponibles dans les Laboratoires de référence IDEXX en France.

Les reins sont essentiels à la santé globale d'un patient, car ils régulent la pression artérielle, l'équilibre électrolytique, la production de globules rouges et l'élimination des toxines. Le test IDEXX SDMA fournit aux vétérinaires des informations inégalées sur la fonction rénale, et le test IDEXX Cystatin B améliorera leur vision de l'intégrité rénale en détectant les lésions et en apportant des informations supplémentaires même en l'absence d'altération de la fonction rénale. Ensemble, les tests IDEXX Cystatin B et IDEXX SDMA® offrent une vue d'ensemble des reins en mettant en lumière les lésions structurelles d'une part et l'altération de la fonction rénale d'autre part.

«Avec l'ajout du test IDEXX Cystatin B, nous sommes heureux de proposer le premier biomarqueur de lésions rénales de l'industrie», a déclaré Jay Mazelsky, président et directeur général d'IDEXX. «Le portefeuille de tests et de technologies d'IDEXX permet aux vétérinaires d'intervenir plus tôt, de traiter plus précocément et dorénavant de détecter les lésions rénales, ce qui se traduit par de meilleurs résultats tout au long de la vie de leurs patients».

La gamme élargie de tests rénaux d'IDEXX comprend désormais :

Le test IDEXX Cystatin B , qui détecte les lésions rénales avec ou sans modification de la fonction rénale, et fournit des informations précieuses dans des cas tels qu'une exposition précoce à des toxines.

Le Test IDEXX SDMA® et la créatinine, qui permettent d'établir une base de référence de la fonction rénale du patient pour le suivi et la détection précoce des maladies rénales.

et la créatinine, qui permettent d'établir une base de référence de la fonction rénale du patient pour le suivi et la détection précoce des maladies rénales. Le test IDEXX FGF-23, qui permet de recommander avec davantage de certitude une thérapie ciblée pour les chats diagnostiqués avec une maladie rénale chronique (CKD) en surveillant la surcharge en phosphore.

qui permet de recommander avec davantage de certitude une thérapie ciblée pour les chats diagnostiqués avec une maladie rénale chronique (CKD) en surveillant la surcharge en phosphore. L'analyse d'urine, qui permet de mieux comprendre la santé globale des reins en évaluant les propriétés physiques et chimiques de l'urine.

Pour plus d'informations sur le test IDEXX Cystatin B et les solutions IDEXX en matière de santé rénale, veuillez consulter la page internet du test IDEXX Cystatin B.

Une déclaration commune de trois membres fondateurs de l'American College of Veterinary Nephrology and Urology souligne la valeur de ce nouveau biomarqueur pour l'industrie et s'aligne sur une déclaration récente de l'International Renal Interest Society (IRIS) :

«L'avènement de biomarqueurs diagnostiques capables de détecter la présence de lésions rénales aiguës ainsi que de lésions rénales actives et continues, avant ou en l'absence de changements dans les marqueurs conventionnels de la fonction rénale, annonce une avancée importante dans l'évaluation des maladies rénales aiguës et chroniques chez les chiens. Le développement et la validation de la Cystatine B en tant que biomarqueur de lésions rénales actives chez le chien, qui sera facilement accessible aux vétérinaires, est susceptible de modifier les orientations diagnostiques et thérapeutiques futures des maladies rénales. En tant que néphrologues, nous attendons avec impatience cette nouvelle ère de découverte et de gestion précoces de la maladie».

Gilad Segev, DVM, DECVIM-CA (Internal Medicine)

American College of Veterinary Nephrology and Urology, Founding Member

Associate Professor of Veterinary Medicine

Head, Small Animal Internal Medicine

Koret School of Veterinary Medicine

The Hebrew University of Jerusalem

Shelly Vaden, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

American College of Veterinary Nephrology and Urology, Founding Member

Professor of Internal Medicine (Nephrology and Urology)

Medical Director, Extracorporeal Therapies

Chief of Staff, Small Animal

North Carolina State University

College of Veterinary Medicine

Larry D. Cowgill, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

American College of Veterinary Nephrology and Urology, Founding Member

Professor, Department of Medicine and Epidemiology

School of Veterinary Medicine

University of California-Davis

Référence

1. Données conservées par IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA : Données issues de l'enquête mondiale IDEXX réalisée entre août 2021 et septembre 2021.

À propos d'IDEXX

IDEXX est un leader mondial en matière d'innovation dans le domaine de la santé des animaux de compagnie. Nos produits et services diagnostiques et logiciels apportent de la clarté dans le monde complexe et en constante évolution de la médecine vétérinaire. Nous aidons les animaux de compagnie à vivre plus longtemps et plus pleinement en fournissant des informations et des solutions qui permettent à la communauté vétérinaire du monde entier de prendre des décisions en toute confiance, afin de faire progresser les soins médicaux, d'améliorer l'efficacité et de développer l'activité des cliniques. Nos innovations contribuent également à garantir la sécurité du lait et de l'eau dans le monde entier et à préserver la santé et le bien-être des personnes et du bétail. IDEXX Laboratories, Inc. est membre de l'indice S&P 500®. IDEXX, dont le siège est situé dans le Maine, emploie près de 11 000 personnes et propose des solutions et des produits à ses clients dans plus de 175 pays et territoires. Pour plus d'informations sur IDEXX, consultez le site : www.idexx.com.

Note concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "s'attend à", "peut", "anticipe", "a l'intention de", "serait", "planifie", "croit", "estime", "devrait", "projette", et d'autres mots et expressions similaires. Ces déclarations prospectives ont pour but de fournir nos attentes ou prévisions actuelles concernant des événements futurs ; elles sont basées sur des estimations, des projections, des convictions et des hypothèses actuelles ; et elles ne constituent pas des garanties de performances futures. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs importants. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus. Les rapports déposés par IDEXX conformément aux lois américaines sur les valeurs mobilières contiennent des discussions sur certains de ces risques et incertitudes. IDEXX n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et décline expressément toute obligation à cet égard. Il est conseillé aux lecteurs de consulter les documents déposés par IDEXX auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (qui sont disponibles dans la base de données EDGAR de la SEC à l'adresse sec.gov et sur le site Web d'IDEXX à l'adresse idexx.com).

