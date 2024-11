IDEXX élargit le menu des tests de la plateforme Catalyst pour aider les vétérinaires à diagnostiquer à l'échelle Mondiale la pancréatite

Le lancement du test Catalyst® de la lipase pancréatique illustre la stratégie Technology for Life d'IDEXX et permettra aux vétérinaires d'obtenir des résultats quantitatifs au chevet du patient en moins de 10 minutes

WESTBROOK, Maine, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- IDEXX Laboratories, Inc. (NASDAQ : IDXX), leader mondial de l'innovation dans le domaine de la santé des animaux de compagnie, annonce le lancement du test Catalyst® de la lipase pancréatique, qui se présente sous la forme d'une plaquette unique pour les patients canins et félins suspectés de pancréatite. Grâce au flux de travail innovant des analyseurs Catalyst, le test peut être exécuté sans effort en même temps que les bilans biochimiques, ce qui permet d'accélérer le diagnostic et d'améliorer les résultats pour les patients. Le test Catalyst de la lipase pancréatique est actuellement disponible pour les clients IDEXX en France.

IDEXX Laboratories, Inc.

La pancréatite est une maladie courante chez les chats et les chiens. Bien qu'elle puisse être traitée, elle peut s'avérer fatale si elle n'est pas détectée à temps. Le diagnostic de la pancréatite peut être difficile en raison de ses symptômes non spécifiques et de ses signes cliniques subtils, notamment les vomissements et la perte de poids, qui figurent parmi les dix signes cliniques les plus fréquemment enregistrés dans les cliniques généralistes.1 Désormais, avec le test Catalyst de la lipase pancréatique, les vétérinaires peuvent obtenir des résultats quantitatifs en moins de 10 minutes. En fournissant des informations diagnostiques quantitatives lors de la visite du patient, le nouveau test permet aux vétérinaires de confirmer ou d'exclure en toute confiance la pancréatite et de commencer immédiatement le traitement, ce qui permet de gagner un temps précieux et d'améliorer les résultats pour les patients.

"Le test Catalyst de la lipase pancréatique marque le dixième ajout depuis 2012 au menu de tests de la plateforme Catalyst, ce qui renforce notre engagement à améliorer la valeur clinique et les capacités diagnostiques de nos technologies", a déclaré Jay Mazelsky, président et directeur général d'IDEXX. "Nous sommes heureux de répondre à une forte demande en fournissant ce test, qui rationalisera le flux de diagnostic et fournira aux vétérinaires les informations cliniques nécessaires à une action rapide."

Le test Catalyst de la lipase pancréatique, associé au logiciel VetConnect® PLUS, constitue une solution essentielle pour la prise en charge à long terme des patients atteints de pancréatite en raison de la nature chronique de la maladie. VetConnect PLUS permet une intégration transparente des données historiques et des résultats des tests, ce qui permet une évaluation efficace des progrès du patient et de la réponse au traitement.

"Le test Catalyst de la lipase pancréatique est le premier test à utiliser la technologie de chimie sèche sur plaquette qui mesure spécifiquement la lipase pancréatique et qui est en corrélation avec les tests Spec cPL® et Spec fPL® d'IDEXX Reference Laboratories* pour fournir les résultats quantitatifs les plus précis directement au chevet du patient pour les chiens et les chats ", a déclaré Jörg M. Steiner, Dr.med.vet., PhD, DACVIM-SA, DECVIM-CA, AGAF, Texas A&M University.†

Nouveau contrôle Catalyst SmartQC

Au premier trimestre 2025, la plateforme Catalyst sera encore améliorée avec le lancement du Catalyst® SmartQC® Control, un système de test de contrôle qualité « charger et lancer » qui est 90 % plus rapide que les méthodes actuelles.2 Le Catalyst SmartQC Control offre un flux de travail intuitif qui prend moins de 15 minutes, garantissant un contrôle de la qualité cohérent sans compromettre la productivité du personnel. Ces améliorations seront fournies via IDEXX SmartService™ Solutions, un logiciel basé sur le cloud qui prend en charge les instruments internes et permet des mises à niveau transparentes pour les nouveaux tests et les nouvelles fonctionnalités.

Pour plus d'informations, consultez les pages web du test Catalyst de la lipase pancréatique et du Catalyst SmartQC.

À propos d'IDEXX

IDEXX est un leader mondial en matière d'innovation dans le domaine de la santé des animaux de compagnie. Nos produits et services diagnostiques et logiciels apportent de la clarté dans le monde complexe et en constante évolution de la médecine vétérinaire. Nous aidons les animaux de compagnie à vivre plus longtemps et plus pleinement en fournissant des informations et des solutions qui permettent à la communauté vétérinaire du monde entier de prendre des décisions en toute confiance, afin de faire progresser les soins médicaux, d'améliorer l'efficacité et de développer l'activité des cliniques. Nos innovations contribuent également à garantir la sécurité du lait et de l'eau dans le monde entier et à préserver la santé et le bien-être des personnes et du bétail. IDEXX Laboratories, Inc. est membre de l'indice S&P 500®. IDEXX, dont le siège est situé dans le Maine, emploie près de 11 000 personnes et propose des solutions et des produits à ses clients dans plus de 175 pays et territoires. Pour plus d'informations sur IDEXX, consultez le site : www.idexx.com.

Note concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient ou peut contenir des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "s'attend à", "peut", "anticipe", "a l'intention de", "serait", "planifie", "croit", "estime", "devrait", "projette", et d'autres mots et expressions similaires. Ces déclarations prospectives ont pour but de fournir nos attentes ou prévisions actuelles concernant des événements futurs ; elles sont basées sur des estimations, des projections, des convictions et des hypothèses actuelles ; et elles ne constituent pas des garanties de performances futures. Les événements ou résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits dans les déclarations prévisionnelles. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes, des hypothèses et d'autres facteurs importants. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, car les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus. Les rapports déposés par IDEXX conformément aux lois américaines sur les valeurs mobilières contiennent des discussions sur certains de ces risques et incertitudes. IDEXX n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et décline expressément toute obligation à cet égard. Il est conseillé aux lecteurs de consulter les documents déposés par IDEXX auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (qui sont disponibles dans la base de données EDGAR de la SEC à l'adresse sec.gov et sur le site Web d'IDEXX à l'adresse idexx.com).

1Robinson NJ, Dean RS, Cobb M, Brennan ML. Étude des présentations cliniques courantes dans les consultations de premier avis sur les petits animaux à l'aide de l'observation directe. Vet Rec. 2015;176(18):463. doi:10.1136/vr.102751

*Le test Spec cPL pour les chiens et le test Spec fPL pour les chats mesurent le niveau de lipase spécifique du pancréas dans le sang : www.idexx.com/en/veterinary/reference-laboratories/pancreatic-health.

†Le Dr. Steiner a reçu une rémunération de temps à autre pour les services de conseil qu'il a fournis à IDEXX.

2Données archivées chez IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, États-Unis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555830/IDEXX_Catalyst_Pancreatic_Lipase_Test_Press_Release_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725191/5022142/IDEXX_Logo.jpg