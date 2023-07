IHG Hotels & Resorts révèle l'expérience Tour de Taste en l'honneur des saveurs françaises

PARIS, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle enquête menée par IHG Hotels & Resorts et l'IFOP révèle un nouvel engouement des Français pour les accords mets-cocktails. Près de la moitié d'entre eux (58 %) souhaitent désormais explorer des associations complémentaires, ce qui est surprenant dans un pays réputé pour ses affinités historiques avec les accords mets et vins.

IHG Hotels & Resorts, groupe hôtelier renommé avec des marques prestigieuses telles qu'InterContinental, Kimpton, Six Senses, Regent et Vignette, s'engage à répondre à cette demande croissante des Français en proposant une nouvelle expérience qui combine séjour et dîner, nommée : Tour de Taste.

Cette expérience est proposée dans cinq établissements français haut-de-gamme :

Les clients sont invités à voyager d'un établissement à l'autre et à découvrir les spécialités qu'ils offrent. Chaque nouvelle saveur est le fruit d'une combinaison de plats et de cocktails. Elles ont été imaginées avec soin, pour être en accord avec le terroir local et offrir un voyage épicurien haut de gamme.

Cette expérience est disponible pendant la période estivale 2023.

Eric Viale, directeur général de la filiale d'Europe du Sud de IHG Hotels & Resorts, déclare : « Répondant continuellement aux goûts changeants des voyageurs de luxe, IHG Hotels & Resorts fait évoluer l'expérience de ses clients pour leur offrir des moments uniques, qu'ils garderont en mémoire longtemps après avoir terminé leur repas. L'expérience Tour de Taste n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Elle célèbre la richesse du patrimoine hôtelier, de notre portefeuille de produits de luxe et de notre art de vie à la française. Nous sommes fiers d'avoir insufflé un vent nouveau dans le monde de la gastronomie française. Le menu du Tour de Taste met en valeur certains des meilleurs mets du pays. Je vous recommande vivement la Pissaladière aux anchois qui est un de mes plats préférés ».

« La tendance des accords mets et cocktails en France témoigne de la reconnaissance des Français envers la polyvalence et la créativité des cocktails. Ils peuvent en effet être élaborés par des professionnels, et venir ainsi compléter les saveurs de différents plats. » commente Thomas Boullier, mixologue au Kimpton St-Honoré Paris.

