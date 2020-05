IMADIS Téléradiologie s'associe à Aidoc pour améliorer la qualité des soins

Un fournisseur de téléradiologie lance la solution d'IA d'Aidoc pour soutenir les médecins

LYON, France, 27 mai 2020 /PRNewswire/ -- IMADIS Téléradiologie , la société de téléradiologie française de premier plan a annoncé aujourd'hui qu'elle utilisera les solutions d'IA Aidoc , acteur majeur dans ce secteur. Ce nouveau partenariat permettra, dans la continuité de sa démarche qualité, d'améliorer la prise en charge délivrées aux patients tout en offrant un filet de sécurité à ses radiologues. Imadis est le premier groupe de téléradiologie en France à utiliser Aidoc, rejoignant ainsi plus de 300 groupes et centres médicaux dans le monde.

L'équipe d'IMADIS comprend plus de 180 radiologues et fournit des services de téléradiologie d'urgence pour plus de 65 hôpitaux et centres médicaux à travers la France métropolitaine et les DOM-TOM. L'organisation collaborative de 6 à 12 radiologues répartis sur trois centres de garde dédiés en 24/24 7/7 permet de prendre en charge plus de 400 scanners et IRM par jour.

« Nous nous engageons à fournir la meilleure qualité pour nos partenaires et leurs patients ainsi que des outils et un environnement de travail de pointe à nos médecins », a déclaré le Dr Alexandre Ben Cheikh, radiologue et cofondateur d'IMADIS. « Nous avons sélectionné Aidoc après une évaluation rigoureuse du marché. Le challenge du partenariat a été d'associer à la forte performance de détection de l'IA des délais très courts, indispensables dans l'activité d'urgence (AVC, polytraumatisme). Au cours de notre phase d'évaluation de plusieurs mois, Aidoc a aussi signalé de nombreuses pathologies subtiles, parfois plus difficiles à repérer. De plus les téléradiologues sont rassurés de savoir qu'Aidoc fonctionne toujours en arrière-plan. »

Les solutions d'Aidoc détectent les anomalies aiguës et les priorisent dans le flux de travail des radiologues. Aidoc dispose de 4 autorisations FDA et de 6 marquages CE pour des pathologies potentiellement mortelles telles que l'hémorragie intracrânienne, l'embolie pulmonaire et les fractures du rachis. Aidoc a récemment reçu un marquage CE pour sa solution qui met en évidence l'embolie pulmonaire incidentelle (iPE) et annoncé une autorisation de la FDA pour l'utilisation de sa solution pour détecter les découvertes fortuites associées au COVID-19.

« Nous sommes fiers de nous associer à IMADIS et de les aider à renforcer leur engagement de qualité, face à une demande toujours croissante de services de téléradiologie », a déclaré Jeremy De Sy, Directeur Commercial Europe chez Aidoc. « Avec l'afflux de cas et le besoin croissant de téléradiologie, nous nous engageons à continuer à innover et développer des outils d'IA pour avoir un impact significatif sur le travail des radiologues. »

À propos d'IMADIS Téléradiologie:

Imadis est une société médicale de téléradiologie assurant, dans des centres de garde dédiés, l'interprétation à distance d'examens d'imagerie d'urgence. Les radiologues prennent en charge les scanners et IRM dans des centres de gardes téléradiologiques, basés à Lyon, Bordeaux et Marseille opérationnels respectivement depuis 2009, 2018 et 2020. Ils constituent une organisation de garde téléradiologique unique en Europe. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://imadis.fr.

À propos d'Aidoc:

Pionnier dans le domaine de l'IA pour les soins de santé, Aidoc a été élue parmi la liste des "50 Genius Companies" de Time Magazine et ses fondateurs figurent dans la liste "30 under 30" de Forbes. Aidoc dispose de l'offre d'IA pour l'imagerie médicale la plus complète du marché. Aidoc est utilisé par les radiologues du monde entier, les aidant à maximiser leur précision clinique et à accélérer la prise en charge des patients. En 2019, la solution d'Aidoc pour l'embolie pulmonaire a remporté le prix Minnie du « Meilleur nouveau logiciel de radiologie». Aidoc est actuellement utilisé par plus de 300 établissements médicaux dans le monde. Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.aidoc.com .

Media contact:

