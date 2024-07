IMOU Fest démarre en juillet : Profitez de réductions importantes sur les meilleures caméras de sécurité

PARIS, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- IMOU, acteur majeur de la maison connectée , annonce son événement commercial IMOU Fest dont le déroulement est prévu pendant tout le mois de juillet . Pendant cette période, les clients pourront bénéficier de reductions importantes sur les modèles les plus récents de la gamme de caméras de sécurité IMOU qui comprend des modèles intérieur et extérieur très compétitifs

Profitez d'IMOU Fest et d'Amazon Prime Day

En juillet, Fnac/Darty propose offrent jusqu'à 36 % de réduction sur certains produits IMOU, y compris les modèles les plus récents. Du 15 au 24 juillet, profitez de remises Amazon incroyables, jusqu'à - 43 % sur les caméras de sécurité les plus populaires et les plus récentes.

Caméras de la série IMOU Dual

Les caméras intérieures et extérieures de la série Dual représentent une avancée significative dans le domaine de la sécurité, grâce aux deux objectifs (fixe et rotatif) qui permettent de surveiller simltanément deux zones . Avec la Ranger Dual et la Cruiser Dual, chaque coin de votre maison est couvert et protégé aussi bien à l'intérieur qu'à extérieur.

Ranger Dual et Cruiser Dual sont dotés toutes les deux d'un objectif rotatif et d'un objectif fixe et intègrent des algorithmes d'IA IMOU Sense, mis au point par les ingénieurs IMOU et qui qui intègrent des fonctionnalités avancées telles que la reconnaissance précise des personnes et des véhicules, ainsi que la reconnaissance d'animaux domestiques. La fonction de suivi intelligentgarantit que les activités suspectes sont constamment surveillées et enregistrées, même si le sujet se déplace dans la zone surveillée.

La Ranger Dual vous permet de surveiller et sécuriser l'intérieur de votre maison. La Cruiser Dual est conçue pour sécuriser l'extérieur de votre logement. Doté d'objectifs fixes et rotatifs, la Cruiser Dual a une conception IP66 pour résister aux projections d'eau et à la poussière. Des fonctions complémentaires et renforcent les performances des cette série Dual. Il s'agit notamment de la vision nocturne intelligente qui comprend la vision nocturne en couleur, la programmation des alertes et la personnalisation des sonneries de l'alarme . L'ensemble de ces fonctionnalités positionnent fait les caméras IMOU comme le meilleur choix pour des solutions de sécurité sur mesure.

Cruiser Dual 8MP

Amazon Prime Day Deal : 99.99€ seulement au lieu de 135,99 € (soit 26 % de réduction)

Cruiser Dual 6MP 69.99€ seulement au lieu de 99,99 €, (soit 30 % de réduction)

Ranger Dual 6MP

Principales offres des détaillants : 44.99€ seulement au lieu de 69,99 €, (soit 36 % de réduction)

Caméras sur batterie IMOU

Les caméras de sécurité sur batterie IMOU sont la solution idéale pour l' extérieur, lorsqu'on a aucune prise disponible. La nouvelle caméra Cell 3C d'IMOU est équipée d'une batterie de 5 000 mAh qui offre jusqu'à 120 jours de protection avec une seule charge. Le kit Cell 3C est propose un panneau solaire efficace qui permet d'économiser de l'énergie et d'assurer une surveillance 24/24 et 7/7.

La Cell Go est très plyvalente et conçue pour être positionnée où l'on veut. Lors de votre prochaine soirée dans le jardin, installez la Cell Go pour enregistrer les meilleurs moments entre amis et conserver vos plus beaux souvenirs. Très compacte, 100 % sans fil, et facilement transportable , vous pouvez choisir d'installer la Cell Go à l'intérieur de votre logement – dans la la salle de jeux des enfants, la chambre de votre bébé, le garage ou tout autre endroit sur lequel vous souhaitez toujours garder un oeil.

Le kit Cell PT est conçu pour une surveillance extérieure de longue durée. Il est équipé d'une batterie de 15 000 mAh qui peut l'alimenter jusqu'à 280 jours avec une seule charge. Le paneaus solairevous garanti une vraie tranquilité d'esprit en fournissant une alimentation illimitée. La cméra du Kit Cell PT est rotative horizontelement et verticalement pour assurer une couverture complète de votre extérieur.

Cet été, IMOU propose des offre de réductions très attractives sur les modèles les plus recherchés de sa gamme de caméras de sécurité pendant l'IMOU Fest. Valables pendant une durée limitée, les offres en ligne d'IMOU sur Amazon bénéficient de réductions jusqu'à - 43 %. Chez FNAC/DARTY certains modèles sont proposes avec des réductions allant jusqu'à - 36 %.

À propos d' IMOU

IMOU, un acteur majeur de la sécurité connectée . Il s'est donné pour mission de proposer des produits intelligents et à la pointe de la technologie qui apportent plus de confort et de sécurité dans la vie des consommateurs et de leurs familles. Les 4 catégories de produits d'IMOU – Security, Robots, Lights et Link - s'appuient sur l'IA et le cloud pour fournir des solutions adaptées à différents scénarios d'utilisation. IMOU est aujourd'hui present dans plus de 100 pays et enregistre plus de 30 millions d'utilisateurs à travers le monde qui profitent de la sécurité et du confort de ses solutions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2457003/FR_KV___PC_02.jpg