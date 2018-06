Impartner étoffe encore son portefeuille technologique de gestion des partenariats grâce à une nouvelle acquisition

NewsOnDemand ® : plateforme unique qui permet la création de bulletins automatisés destinés aux partenaires et ne contenant que les informations demandées par ceux-ci en fonction de leur relation commerciale avec le fournisseur.

® : plateforme unique qui permet la création de bulletins automatisés destinés aux partenaires et ne contenant que les informations demandées par ceux-ci en fonction de leur relation commerciale avec le fournisseur. SocialOnDemand® : programme de représentation sociale qui permet aux partenaires de diffuser du contenu d'un simple clic, amplifiant ainsi les messages des fournisseurs sur les réseaux sociaux et assurant la cohérence de leur marque.

« Pour tisser des liens plus forts avec leurs partenaires, les fournisseurs doivent pouvoir communiquer avec eux précisément et aisément, mais leur permettre également d'amplifier les messages de la marque », déclare Joe Wang, PDG d'Impartner. « Par cette acquisition, Impartner confirme son engagement à aider ses clients à rationaliser la communication avec leurs partenaires et à impulser leurs ventes indirectes en leur offrant la série de solutions de gestion du partenariat la plus complète du marché. »

M. Wang précise que l'acquisition offre à Impartner une base de talents dans la vente et l'ingénierie, et renforce davantage la présence de la société en Europe, présence qui a déjà connu une forte augmentation en 2015.

« Depuis près de 10 ans, d'abord sous le nom de purechannelapps, puis de Tremolo, nous sommes en première ligne pour aider des marques très connues comme Juniper Networks, Motorola, SAP et Tech Data à consolider l'engagement avec leurs partenaires », déclare Olivier Choron, PDG et fondateur de Tremolo. Il ajoute que ses employés resteront dans les bureaux de Battle en Angleterre et se consacreront principalement aux produits Tremolo. « Je suis vraiment heureux de voir notre société s'allier à Impartner, qui ces trois dernières années a complètement transformé le secteur des logiciels de gestion des partenariats. Cette acquisition est un coup d'accélérateur puissant qui ne pourra qu'amplifier cette transition et notre rayonnement à l'étranger. »

Impartner propose la solution GRP basée SaaS la plus aboutie du secteur, qui aide les sociétés du monde entier à gérer leurs relations partenaires et à accroître leurs revenus et leur rentabilité par des canaux de ventes indirects. Impartner PRM est la technologie GRP la plus primée et une des seules solutions clés en main pouvant déployer un portail partenaire de premier plan en 14 jours à peine. Pour en savoir plus sur la société Impartner, basée dans le vivier technologique de l'Utah, Silicon Slopes, consultez le site www.impartner.com, ou depuis les États-Unis, appelez le +1 801 501 7000 ; pour la région EMEA générale, le +33 1 40 90 31 20 ; pour Londres, le +44 0 20 3283 4465 ; et pour l'Amérique latine, le +1 954 364 7883.

