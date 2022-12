Inauguration à Melbourne de Calypso Bay, la série limitée de compétition d'arena

TOLENTINO, Italie, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- arena a le plaisir d'annoncer le lancement de Calypso Bay, série limitée de maillots de course de notre gamme phare Powerskin Carbon. Puisant son inspiration dans les formes et couleurs des eaux cristallines et des coraux de la Grande Barrière de corail australienne, la collection sera lancée lors des 16èmes Championnats du monde de natation en petit bassin de la FINA qui se tiendront à Melbourne du 13 au 18 décembre 2022. Parallèlement au lancement de cette nouvelle collection, arena fera un don à la Great Barrier Reef Foundation (Fondation pour la Grande Barrière de corail) afin de soutenir ses efforts pour préserver le trésor naturel australien.

arena announces the launch of Calypso Bay limited edition

La collection contient les maillots de course Powerskin Carbon Core FX, Carbon Glide et Carbon Air2 dans de nouveaux coloris en édition limitée qui célèbrent la biodiversité marine et soulignent l'importance de protéger la vie océanique. La Grande Barrière de corail incarne la nécessité de faire face aux problèmes environnementaux que connaissent les océans du monde. En lui rendant hommage, la série limitée Calypso Bay reflète l'engagement croissant de la marque à rendre ses processus de fabrication plus responsables et durables. À l'approche de son 50e anniversaire dans l'univers de la natation, arena continue de renforcer son lien avec la nature, et en particulier avec l'eau, inscrit dans l'ADN de l'entreprise depuis sa création en 1973.

Disponibles en deux coloris inspirés de l'océan, les trois maillots de course de la collection seront inaugurés lors des Championnats du monde de natation en petit bassin par des athlètes membres de l'équipe Elite d'arena.

« J'aime la couleur », déclare Florent Manaudou, champion olympique en 2012. Le Français participera aux épreuves du 50 m nage libre et papillon à Melbourne. « Elle me rappelle la vraie couleur de la mer et non celle de la piscine que nous connaissons. Le rose évoque le corail. Maintenant que je vis à Antibes après avoir habité Marseille, la mer occupe une place à part dans mon cœur. »

« J'aime vraiment la couleur, quand j'ai fait le shooting c'était l'un de mes modèles préférés », a déclaré le Sud-Africain Chad Le Clos, champion olympique en 2012, qui participera aux trois épreuves de papillon à Melbourne. « Son côté estival est parfait pour donner le coup d'envoi aux championnats du monde australiens. »

Médaillée de bronze au relais lors des Jeux olympiques de Tokyo et championne en titre nationale du 100 m nage libre, l'Américaine Natalie Hinds est elle aussi conquise par la nouvelle collection : « Le maillot blanc aux contours bleus est mon préféré ! Grâce à la doublure, le blanc n'est pas transparent, et j'adore la façon dont il fait ressortir ma peau ». À Melbourne, Natalie nagera sa course phare, le 100 m en nage libre.

Maillots de course Calypso Bay

La nouvelle collection sera disponible dans les trois versions phares de la gamme de maillots de course Powerskin d'arena : Carbon Glide, Carbon Core FX et Carbon Air2.

Maillot de course le plus perfectionné et sophistiqué d'arena, le Carbon Glide offre une excellente glisse dans l'eau et une sensation de vitesse. L'association du textile Ultralight Hydroglide et de Carbon Micro Cage garantit des battements plus puissants et une plus grande stabilité, ainsi qu'une durabilité, une souplesse et une efficacité optimales.

Maillot de choix pour les sprinteurs, le Carbon Core FX est le modèle offrant la plus forte compression de la gamme Powerskin pour une puissante sensation de fermeté ainsi qu'un support du tronc et une liberté de mouvement exceptionnels. Sa structure à deux bandes à l'arrière des jambes aide également à maintenir une position corporelle élevée, même en cas de fatigue.

Fabriqué à partir d'une seule pièce de tissu, le Carbon-Air2 est extrêmement confortable et procure la sensation d'une seconde peau. Les bandes Carbon horizontales offrent légèreté, compression et faible résistance, tandis que 3 empiècements séparés sur la doublure intérieure augmentent la liberté de mouvement avec moins de poids.

Disponible à partir du 13 décembre 2022

Les maillots de course en édition limitée Calypso Bay seront disponibles sur arenasport.com à partir du 13 décembre 2022, aux prix suivants :

Carbon CORE FX et Carbon GLIDE (dos ouvert et dos fermé) pour femme : 500 €

Carbon CORE FX et Carbon GLIDE JAMMER pour homme : 345 €

CarbonAIR 2 pour femme (dos ouvert et dos fermé) : 380 €

pour femme (dos ouvert et dos fermé) : 380 € Carbon AIR2 JAMMER pour homme : 260 €

Les bénéfices de Calypso Bay soutiendront la Great Barrier Reef Foundation

Avec le lancement de la collection Calypso, arena va faire un don à la Great Barrier Reef Foundation afin de soutenir ses efforts pour protéger le récif en plantant du corail. La mission de la Fondation est claire et urgente : « Notre planète a besoin d'océans sains pour survivre et il n'y a pas d'océans sains sans récifs sains. Nos océans fournissent 50 % de l'oxygène mondial, leurs récifs coralliens abritent 25 % de toute la vie marine, et les écosystèmes côtiers de carbone bleu stockent le dioxyde de carbone 30 à 50 fois plus rapidement que les forêts tropicales. Mais les coraux sont l'une des espèces les plus vulnérables de la planète en raison de la hausse de la température de l'eau, et l'avenir de la Grande Barrière de corail est sur le fil du rasoir, il faut donc agir maintenant. La Great Barrier Reef Foundation est en première ligne des initiatives visant à donner au récif toutes ses chances de survie et à l'aider à rebondir en plantant des coraux sur les zones prioritaires du récif qui ont subi des dommages. »

arena invite tous les nageurs du monde entier à faire un don à la Great Barrier Reef Foundation afin de la sauver et de la préserver pour les générations futures. Votre don aidera la Fondation à planter pieds de corail. Pour faire un don, rendez-vous sur le lien suivant : https://give.barrierreef.org/donate/plantcoral.

CONTACT: Cristina Cantoni, [email protected], +39 334 6879249

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1966825/calypso_collection_arena.jpg

SOURCE arena