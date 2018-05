Inauguration de l'Institut de robotique intelligente de Changzhou rattaché à l'Académie chinoise des Sciences

L'Institut de robotique intelligente de Changzhou est un établissement dédié à la recherche scientifique créé conjointement par le Comité de gestion du quartier national haute technologie de Changzhou, l'Institut d'automatisation de l'Académie chinoise des Sciences et Changzhou Airwheel Artificial Intelligence Incubator Co., Ltd. Mettant à profit le rôle prédominant au niveau national de l'Institut d'automatisation dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), le nouvel établissement, dans un souhait d'intégration interdisciplinaire, d'approche orientée sur la demande et d'ouverture aux changements dynamiques et à la croissance rapide du secteur, participera à la recherche et au développement de technologies IA de premier plan, dont le big data, les centres de superinformatique et l'apprentissage profond (« deep learning »), en mettant l'accent sur la nécessité pour les secteurs traditionnels de commencer à intégrer l'IA à leurs processus. De par son travail, l'Institut devrait faciliter la transformation des industries traditionnelles, en premier lieu grâce aux robots de télémédecine, tout en développant de nouvelles idées, de nouveaux modèles et de nouvelles technologies, créant ainsi un nouvel écosystème. Le but consiste à promouvoir la mise en place d'un nouveau modèle économique dans la région du delta du Yangzi et à diriger le développement d'un groupement industriel dans le secteur de l'IA.

L'incubateur d'intelligence artificielle Airwheel a été fondé le 17 mai 2017 au cœur du quartier national haute technologie de Changzhou. À l'occasion de l'inauguration de l'Institut, l'incubateur a été rebaptisé Centre d'innovation pour l'intelligence artificielle Airwheel. Sur la base des expériences acquises, le centre entend tirer parti de la position de chef de file des établissements de pointe dédiés à la recherche sur l'IA, et l'Institut de robotique intelligente de Changzhou sera son premier partenaire. L'objectif consistera à mener des recherches dans les secteurs liés à l'IA, notamment le cloud computing, la collecte et l'exploration de données de big data, les centres de superinformatique et l'entraînement des algorithmes de l'apprentissage profond. Mettant l'accent sur les technologies fondamentales d'avant-garde qui piloteront des robots intelligents et axant son activité sur les technologies génériques essentielles des robots de la prochaine génération, le centre s'engage à développer des robots industriels, de service et à usage spécifique afin d'ouvrir la voie à la transformation des industries traditionnelles et à la mise en place d'un groupement industriel orienté sur la technologie de l'IA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/693040/Changzhou_Institute_of_Intelligent_Robotics.jpg

LA SOURCE Changzhou National Hi-Tech District

Liens connexes

http://www.czxx.org.cn