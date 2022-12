Incitations fiscales Guangzhou Nansha : Un atout pour les résidents de Hong Kong et de Macao et les entreprises et industries encouragées

GUANGZHOU, Chine, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, la ville de Guangzhou a publié les mesures de la politique préférentielle de l'impôt sur le revenu des particuliers dans le district de Nansha de la municipalité de Guangzhou. Le document clarifie les détails de la mise en œuvre. Dans le cadre de ces mesures, les résidents de Hong Kong et de Macao travaillant à Nansha seront exemptés de la charge de l'IIT dépassant celle des deux régions administratives spéciales (RAS).

The Urban landscape of Nansha Bay, Nansha district, Guangzhou

Cette politique fiscale a été lancée en conformité avec le système fiscal de la Chine continentale afin de promouvoir l'alignement des règles fiscales entre Guangzhou et les deux RAS. Il contribuera à créer un environnement favorable aux affaires et à la vie à Nansha, où les politiques de l'IIT s'alignent sur celles de Hong Kong et de Macao, et facilitera les résidents de Hong Kong et de Macao dans la création de leurs propres entreprises ou simplement dans l'obtention d'un emploi à Nansha. Selon le gouvernement populaire du district de Nansha de la ville de Guangzhou, les bénéfices associés au développement de la Grande Baie seront partagés par un plus grand nombre de résidents de Hong Kong et de Macao.

Nansha se trouve au centre géométrique de la grande région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et sert de centre vital pour l'interconnexion de la région. Le 14 juin de cette année, le Conseil d'État chinois a publié un plan global visant à promouvoir la coopération globale entre Guangdong, Hong Kong et Macao en approfondissant l'ouverture de Nansha, donnant ainsi à Nansha un nouvel objectif positionnel et une mission majeure.

Zhaoke Ophthalmology, une entreprise biomédicale fondée à Nansha, ne comptait qu'un seul cadre de Hong Kong basé à Nansha avant la mise en œuvre du plan de Guangzhou Nansha. Étant donné que les résidents de Hong Kong qui travaillent à Nansha peuvent désormais bénéficier d'abattements fiscaux conformes au système fiscal de Hong Kong, on prévoit que davantage de cadres étrangers seront basés à Nansha. « Comme notre équipe de Hong Kong bénéficie d'avantages en matière de R&D et d'introduction de technologies biomédicales, cette politique fiscale contribuera à attirer davantage de talents ayant une vision internationale pour notre entreprise », a déclaré le Dr Li Xiaoyi, président de son conseil d'administration.

Ce n'est pas la première politique fiscale préférentielle après la publication du plan de Guangzhou Nansha. Récemment, les responsables de la province du Guangdong ont transmis l'avis du ministère des finances et de l'administration fiscale de l'État sur les politiques préférentielles en matière d'impôt sur les sociétés dans la région de Guangzhou Nansha au profit des entreprises et des industries clés, et ont fait part de leur avis sur sa mise en œuvre. Cela a marqué la mise en œuvre officielle de l'incitation à l'impôt sur les sociétés (IS) à Nansha.

Ciblant les entreprises et les industries clés, cette politique fiscale préférentielle présente deux points forts. Premièrement, dans les zones de lancement de Nansha, les entreprises qualifiées dans les industries encouragées peuvent bénéficier d'un taux d'imposition sur les sociétés réduit à 15 %. Deuxièmement, à partir du 1er janvier 2022, les entreprises de haute technologie ou les petites et moyennes entreprises technologiques de Nansha sont autorisées à prolonger le report de leurs pertes jusqu'à 13 ans. Il s'agit des pertes subies au cours des huit années précédant l'entrée en vigueur de cette politique.

Société à capitaux hongkongais installée à Nansha depuis plus de dix ans, Zhaoke Ophthalmology se consacre à la R&D et à la fabrication de produits biomédicaux. Alors qu'elle ne comptait qu'une trentaine d'employés lors de sa création en 2018, l'entreprise dispose désormais d'un effectif solide de plus de 300 personnes, dont plus de la moitié sont des employés de la R&D.

En ce qui concerne cette incitation fiscale, M. Li Xiaoyi a déclaré que, sous l'impulsion de ces nouvelles politiques, les entreprises chinoises réduiront progressivement leur dépendance à l'égard des technologies étrangères et se concentreront davantage sur la R&D technologique indépendante.

Ces deux politiques fiscales ont été publiées successivement. Jusqu'à présent, tous les avantages fiscaux prévus par le plan directeur de Guangzhou Nansha ont été rapidement affinés et mis en œuvre.

Les politiques fiscales de Nansha continueront à renforcer la volonté des entités du marché à participer au développement du district et à stimuler la confiance des entrepreneurs de Hong Kong et de Macao à se développer à Nansha, et à encourager de nombreuses industries et entreprises à être compétitives sur la scène mondiale et à faire de Nansha un portail d'ouverture de haut niveau.

Légende : Le paysage urbain de la baie de Nansha, dans le district de Nansha, à Guangzhou

