Le sous-forum sur le thème « Guangzhou Nansha s'associe au monde » organisé avec succès

GUANGZHOU, Chine, 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 4 décembre, le sous-forum sur le thème « Nansha de Guangzhou s'associe au monde » s'est tenu avec succès lors du 5e World Media Summit (Sommet mondial des médias). Cet événement grandiose a réuni des dirigeants nationaux des secteurs concernés, des représentants des médias internationaux, des experts de renom, des universitaires et des entrepreneurs, tous ayant prêté une attention particulière au développement de Nansha, selon le gouvernement populaire du district de Nansha. S'appuyant sur le thème du sommet, les invités nationaux et étrangers ont prononcé des discours sur des sujets tels que les caractéristiques, la conservation et l'utilisation de l'écologie marine chinoise, l'environnement vert et le changement climatique, la science et la technologie et l'innovation industrielle, la beauté et la verdure de Nansha et la construction d'une zone de baie écologique, et l'arbitrage commercial international.

Wei Min, membre du Comité permanent du Comité du PCC du district de Nansha et chef exécutif adjoint du district de Nansha, a déclaré dans son discours que Nansha a bénéficié de multiples stratégies de soutien national en tant que seule nouvelle zone de niveau étatique dans la province de Guangdong, la plus grande zone de la zone pilote de libre-échange de Chine (Guangdong), et la zone de démonstration de la coopération globale entre Guangdong, Hong Kong et Macao.

Comme l'a souligné Xie Peng, vice-rédacteur en chef de l'Outlook Weekly de l'agence de presse Xinhua, la communauté des médias devrait jouer un rôle actif dans la promotion de l'amitié internationale et le renforcement du développement mondial. Nansha devrait profiter du sommet pour montrer sa position et sa détermination à s'associer au reste du monde. S'engageant dans une nouvelle voie, Nansha, située au cœur de la zone de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), répond avec confiance aux questions posées par les médias du monde entier. Avec un élan dynamique, Nansha attire de plus en plus l'attention des médias mondiaux et apparaît comme une nouvelle vitrine à travers laquelle la Chine montrera au monde ses remarquables réalisations en matière de modernisation et de développement de haute qualité.

Ces dernières années, Nansha a intensifié ses efforts de promotion des investissements. Depuis le début de l'année, Nansha a signé 17 nouveaux projets d'une valeur de 10 milliards, pour un investissement total de plus de 450 milliards de yuans, et a également présenté plus de 270 projets d'entreprises figurant au classement Fortune Global 500. Au cœur de la GBA, Nansha déborde d'une vitalité et d'un attrait sans limites. Avec l'ambition de créer une « fenêtre sur le monde », Nansha construit un terrain fertile pour le développement des entreprises multinationales.

« Notre entreprise a décidé de s'installer à Nansha non seulement en raison de sa position stratégique en tant que centre géométrique de la GBA, mais aussi en raison des plans avant-gardistes du gouvernement du district de Nansha dans des domaines tels que le développement futur, la construction sociale et l'attraction des talents. Je suis impatient de voir Nansha devenir une zone métropolitaine qui attire les capitaux et les talents du monde entier », a déclaré Xin Weixian, directeur général adjoint de Guangzhou Lee & Man Technology Co.

Selon Ahmed Sallam, conseiller et ancien sous-secrétaire du service d'information de l'État égyptien, Nansha est en train de créer une zone pilote pour l'investissement et le financement dans le domaine du climat grâce à son expérience unique et à son engagement à construire un centre international de financement dans le domaine du climat. Cette expérience a favorisé la prospérité des investissements climatiques et des domaines financiers connexes, car Nansha encourage vigoureusement l'innovation en matière de règles et de mécanismes d'investissement et de financement dans le secteur du climat. Aujourd'hui, le monde a pris conscience de l'urgence de la question du changement climatique. L'année dernière, l'Égypte a mis en place des politiques pertinentes, lancé plusieurs projets de réserves d'énergie et des projets d'énergie verte. Nansha peut servir de modèle à la Chine et même au monde entier. Il espère également que la coopération entre l'Égypte et Nansha se renforcera à l'avenir. « C'est ma deuxième visite en Chine et ma première à Nansha. Ces jours-ci, j'ai visité quelques entreprises, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai également été très impressionné par la beauté de l'environnement de Nansha », a-t-il déclaré.