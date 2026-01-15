Indigo vendra des crédits carbone représentant 2,85 millions de tonnes de CO₂ à Microsoft et soutient la santé des sols grâce à l'agriculture régénératrice

BOSTON, le 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Indigo Carbon PBC annonce aujourd'hui l'un des plus importants accords mondiaux de crédits carbone issus des sols agricoles. Dans le cadre d'un accord d'une durée de 12 ans, Microsoft achètera des crédits carbone représentant 2,85 millions de tonnes de CO₂ générés par le programme Carbon by Indigo, un programme basé aux États-Unis qui démontre le rôle clé de l'agriculture régénératrice dans l'élimination du carbone à haute intégrité.

Cet accord, troisième transaction entre Indigo et Microsoft, fait suite à des achats précédents de 40 000 tonnes en 2024 et de 60 000 tonnes en 2025. Il illustre l'engagement de Microsoft à devenir carbone négatif d'ici 2030, ainsi que la position de leader d'Indigo dans la fourniture de solutions d'élimination du carbone dans les sols, à la fois fiables et évolutives.

L'agriculture régénératrice, un levier pour la neutralité carbone

Les pratiques d'agriculture régénératrice sont reconnues par les gouvernements et les organisations climatiques comme un levier essentiel de l'élimination du carbone. Elles présentent le potentiel de retirer plus de 3,5 gigatonnes d'équivalent CO₂ par an*, tout en améliorant la santé des sols, la résilience et les rendements des cultures, et en stimulant les investissements dans les territoires ruraux.

Face à la raréfaction de la ressource en eau, ces programmes offrent également des bénéfices supplémentaires importants, notamment une meilleure infiltration de l'eau, une réduction des besoins en irrigation et un soutien renforcé aux communautés rurales.

« L'engagement de Microsoft met en lumière le potentiel transformateur de l'agriculture régénératrice pour soutenir les bassins versants, les communautés agricoles et contribuer aux objectifs climatiques mondiaux », déclare Meredith Reisfield, Directrice principale des politiques, partenariats et impact chez Indigo. « Indigo est fier d'avoir contribué à structurer le marché du carbone dans les sols grâce à une collaboration de long terme avec les agriculteurs et à des résultats concrets : 64 milliards de gallons d'eau économisés et près d'un million de tonnes de crédits carbone délivrés depuis 2018. »

Des incitations financières pour les agriculteurs

À une époque où les agriculteurs font face à des pressions économiques et environnementales croissantes, cet accord offre des incitations financières significatives pour l'adoption et l'expansion des pratiques régénératrices, améliorant la résilience des exploitations et créant de nouvelles sources de revenus. Indigo collabore aujourd'hui avec des agriculteurs sur huit millions d'acres et leur a versé à ce jour 40 millions de dollars dans le cadre de l'ensemble de ses programmes, indépendamment de financements publics.

« Microsoft apprécie l'approche d'Indigo en matière d'agriculture régénératrice, qui permet d'obtenir des résultats mesurables grâce à des crédits vérifiés et à des paiements directs aux producteurs, tout en faisant progresser la science du carbone dans les sols grâce à des modèles avancés et à des partenariats académiques. Indigo contribue au renforcement du marché volontaire du carbone par son engagement à améliorer la qualité des projets, à promouvoir l'évolution des normes tierces et à produire des crédits carbone à haute intégrité », déclare Phillip Goodman, Directeur de l'élimination du carbone chez Microsoft.

Une intégrité renforcée et des standards scientifiques élevés

Cet accord figure parmi les premiers projets de carbone des sols à inclure des crédits approuvés conformément aux Core Carbon Principles de l'Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM). S'appuyant sur des recherches évaluées par des pairs, une science de terrain rigoureuse et des technologies avancées de télédétection et d'apprentissage automatique, Indigo a émis 927 296 crédits carbone issus du projet CAR1459, selon le Soil Enrichment Protocol (SEP) du Climate Action Reserve. En complément des obligations de surveillance et de compensation sur 100 ans prévues par le SEP, Indigo a mis en place des mesures supplémentaires afin de réduire le risque de réversibilité sur la durée de 40 ans convenue avec Microsoft.

À propos d'Indigo Ag

Indigo Ag établit de nouveaux standards pour l'agriculture en proposant des solutions éprouvées qui améliorent la santé des sols, soutiennent des bassins versants durables et favorisent une productivité agricole résiliente, tout en contribuant à la construction d'un système alimentaire mondial pérenne.

Indigo accompagne les agriculteurs avec des programmes et des produits fondés sur des preuves scientifiques afin de développer des cultures plus résilientes, tout en permettant aux entreprises d'investir dans des exploitations agricoles, des sols et des écosystèmes qui se renforcent dans le temps. Fort de plus de dix ans d'impact mesurable, Indigo et ses filiales ont versé des dizaines de millions de dollars aux agriculteurs engagés dans des pratiques régénératrices et ont permis l'élimination de plus d'un million de tonnes de carbone des terres agricoles à l'échelle mondiale.

Le programme Carbon by Indigo est opéré par Indigo Carbon PBC, une société à mission et filiale d'Indigo Ag.



Plus d'informations sur indigoag.com.

