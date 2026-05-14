Inolign étend ses services de trading en ligne à ses clients français

LONDRES, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Inolign a annoncé son lancement en France pour offrir une expérience de trading différenciée sur l'un des marchés financiers les plus actifs d'Europe. Ce lancement apporte aux traders un modèle de service élargi, qui réunit sous une même marque le trading multiactifs, les produits spécialisés, les comptes à paliers et des procédures de comptes sécurisées.

« L'arrivée d'Inolign en France met à la disposition des clients une marque de trading offrant un service à plusieurs niveaux de valeur ajoutée. », a déclaré Khloe D., porte-parole d'Inolign. « La marque combine une vaste couverture de marché, un environnement de trading basé sur le cloud et des produits spécialisés à destination des utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre pour gérer leur activité de trading. Nous voulons que les clients voient cette plateforme comme une destination de trading incontournable qui évoluera en fonction de leurs besoins. »

Un lancement axé sur la polyvalence de trading et la structure des comptes

La société couvre les marchés des changes, des actions, des matières premières, des indices, des lingots et des produits énergétiques. Elle propose aussi des services comme le gap trading et des outils d'arbitrage.

La sécurité fait par ailleurs partie intégrante du processus de gestion des comptes chez Inolign, qui intègre la vérification à deux facteurs, le chiffrement, la séparation des comptes et la gestion séparée des fonds. Son modèle en paliers, avec des comptes allant de Bronze à INO VIP, permet de modifier les conditions de service à mesure que les traders passent à des statuts de compte plus élevés.

« La France fait partie d'un plan de croissance plus large, mais notre ambition ne se limite pas à entrer sur de nouveaux marchés », a ajouté Khloe D. « Nous voulons qu'Inolign continue de grandir en tant que marque de trading, tant dans sa gamme de produits proposés que dans la qualité de l'expérience qui les encadre. Cela passe par une refonte active des conditions de trading et des process clients, parallèlement au développement de la marque et de l'évolution de l'écosystème de trading en ligne. »

À propos d'Inolign

Inolign est une marque de trading en ligne qui offre aux traders un accès aux marchés mondiaux dans un environnement de trading basé sur le cloud. La marque fournit plus de 160 instruments et soutient les clients en proposant des cotations en direct, des rapports de compte, des outils d'analyse des risques et des retraits sécurisés. Sa gamme de services élargie comprend notamment des niveaux de comptes structurés, une assistance au gap trading et des outils d'arbitrage. Ces services consolident le statut d'Inolign en tant que marque de trading multiactifs grâce à une offre élargie.