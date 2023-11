Intelcia renforce son leadership en France

4 profils de haut calibre pour accompagner le groupe dans son ambition d'atteindre le top 10 des outsourceurs mondiaux

Peter Fergus O'Brien intègre le Groupe en tant que CEO de la Région US et marché anglophone, Emmanuel Cheriet est le nouveau CEO de Intelcia IT Solutions, Naoual Chichaoui est nommée Chief People Officer et Saad Berrada devient Directeur Général Maroc-Tunisie

Intelcia maintient le cap de la diversification métier et géographique, et compte bien dupliquer sur le marché anglophone, la success-story du marché francophone

PARIS, 22 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de consolidation du secteur à l'échelle internationale, Intelcia, acteur global de l'outsourcing, réaffirme son ambition d'intégrer le top 10 mondial des outsourceurs. Dans cette perspective, le Groupe annonce la nomination de 4 nouveaux directeurs au COMEX.

Diversification géographique et métier !

Peter Fergus O’Brien, CEO de la Région US et marché anglophone

Un des leviers de croissance majeur d'Intelcia à court terme est le marché anglophone. Nommé CEO de la Région US et du marché anglophone, Peter Fergus O'Brien cumule une expérience de 30 ans dans le secteur. Il succède ainsi à Mohamed Slimani, qui est désormais Managing Director-Chief Commercial and Marketing Officer. Peter a dirigé des groupes spécialisés dans la gestion de la Relation Client comme Teleperformance ou Sitel. Son goût du risque l'a même amené à être le pionnier de la destination Madagascar pour l'outsourcing en 2015 avec la création de Eazyco. Un pari réussi puisque la Grande Île figure parmi les destinations phares de l'offshoring. Aujourd'hui sa mission est de dupliquer sur le marché anglophone, la success story d'Intelcia sur le marché francophone.

L'autre levier de croissance du Groupe est son pôle IT, Intelcia IT Solutions. La feuille de route de son nouveau CEO, Emmanuel Cheriet : développer le pôle Intelcia IT Solutions sur le marché français, étoffer le portefeuille clients, et enfin conquérir de nouveaux marchés.

Fort d'une expérience de 20 ans dans les domaines du Digital, des Télécoms

et de la Cybersécurité, il s'est forgé une réputation de bâtisseur chez Spie, Telindus ou encore Orange Cyberdéfense. De 2016 à 2019, il est en charge de la direction des ventes Grands Comptes d'Orange Cyberdéfense depuis Paris, avant de piloter le lancement d'Orange Cyberdéfense en Afrique en tant que Managing Director.

L'humain au cœur du réacteur Intelcia

Plus que dans n'importe quel autre secteur, le capital humain représente le principal actif dans l'industrie de l'outsourcing. Pour Naoual Chichaoui, la valorisation des talents et l'intégration de la Gen Z restent les principaux challenges pour préparer les futurs leaders d'Intelcia. Au-delà des benchmarks à l'international dont le groupe peut s'inspirer, il est primordial d'éprouver des modèles d'intégration de la Gen Z propre à Intelcia pour alimenter ses pipelines de talents : telle est la vision de l'ancienne DRH de P&G et BMCI (filiale de BNP Paribas). Au sein de cette banque, elle a déployé une politique de Talent Acquisition performante qui a valu au Groupe le classement de 3ème meilleur recruteur du marché en 2022.

Elle poursuit aujourd'hui la mission de Saad Berrada, DRH d'Intelcia 7 ans. Dans son nouveau rôle de Directeur Général Maroc & Tunisie, Saad Berrada se donne ainsi pour mission de consolider les acquis du Groupe dans la région. Pour ce Titulaire d'un Executive Master en management des RH de l'ESSEC, l'expérience collaborateur est au cœur de la performance opérationnelle. Ses précédentes expériences au sein d'IBM, Regus ou encore Teleperformance à Paris ont forgé cette conviction forte : l'humain est la raison d'être des entreprises vertueuses.

À propos d'Intelcia

Acteur global de l'outsourcing, Intelcia accompagne ses clients depuis 23 ans dans l'externalisation de leurs opérations, en conjuguant talents, technologies et processus pour offrir un service sur-mesure et des compétences aux standards internationaux. Afin de permettre à ses clients de se concentrer sur leurs enjeux et cœur de métier, Intelcia propose une offre globale Onshore, Nearshore et Offshore autour de 4 pôles de solutions : Multichannel CX solutions, Business Processes, IT Solutions et Innovative & Consulting Solutions. Présent en Europe, en Afrique et en Amérique, à travers 17 pays, le Groupe compte 40 000 collaborateurs répartis sur 85 sites. Le chiffre d'affaires 2022 est de 778 millions d'euros.

