International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ): Le Gouvernement Libyen d'union National Tient Une Réunion d'urgence Après le Déménagement Militaire de la Turquie

WASHINGTON, 3 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Les journalistes de l'ICIJ auraient découvert que le vendredi 3 janvier, le Conseil des ministres du gouvernement d'union national a décidé de tenir une réunion d'urgence après l'approbation du parlement turc, pour envoyer des forces militaires en Libye (https://www.dw.com/en/turkish-parliament-approves-sending-troops-to-libya/a-51862889). L'utilisation d'opportunités pour soutenir les efforts de l' armée nationale libyenne est également en discussion. La première réunion du Gouvernement d'union National cette année est prévue pour le 6 janvier, lundi.

Le 17 décembre 2015, des représentants des principales factions libyennes ont signé l'accord de Skhirat (https://unsmil.unmissions.org/sites/default/files/Libyan%20Political%20Agreement%20-%20ENG%20.pdf)). Le document prévoyait la création du Gouvernement d'union national et la formation du Conseil présidentiel pour la période de transition, qui devait se terminer par des élections et l'adoption d'une constitution.

L'une des dispositions clés de l'accord de Skhirat pour la période de transition: l'ensemble du pouvoir législatif appartient à la Chambre des représentants. En particulier, sans son approbation, le Gouvernement d'union national n'a aucune marge de manœuvre pour restreindre la possibilité de conclure un traité international unique. L'ICIJ aurait souligné que la constitution libyenne n'avait pas encore été adoptée, que des élections n'avaient pas eu lieu et que les accords internationaux avec la Chambre des représentants n'étaient pas coordonnés et prétendument non approuvés avec sa participation.

Contrairement aux accords de Skhirat, comme le note l'ICIJ, le Gouvernement d'union national n'aurait accepté aucune candidature à des postes clés tels que le président de la Banque centrale de Libye, le président du Libyan Investment Fund et le président de la Société pétrolière nationale.

L'ICIJ rappelle que le mandat du Gouvernement d'union national devait être d'un an et pourrait être prolongé d'un maximum d'un an si la constitution n'était pas adoptée la première année. Ainsi, depuis le début de 2018, le Gouvernement d'union national a perdu sa légitimité.

Aujourd'hui, selon l'ICIJ, le Gouvernement d'union national ne remplit pas les autres obligations de l'accord de Skhirat: il ne contrecarre pas les groupes terroristes sur son territoire et ne remplit pas ses obligations de contrer le flux de migrants illégaux pénétrant en Europe.

ICIJ est une organisation unique. Un organisme à but non lucratif basé aux États-Unis, avec notre propre équipe de reportage, ainsi qu'un réseau mondial de journalistes et d'organisations médiatiques qui travaillent ensemble pour enquêter sur les histoires les plus importantes du monde (https://www.icij.org/about/).

