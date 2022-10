Intersec lance Trela, une solution d'alerte innovante pour les collectivités locales en complément de FR-Alert, dédiée à la prévention et la gestion des risques

PARIS, 19 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Intersec accompagne entreprises et institutions publiques dans leur révolution numérique, dans le domaine de la sécurité publique. Le Ministère de l'Intérieur a confié à la société le déploiement de FR-Alert sur tout le territoire. Ce nouvel outil permet d'envoyer à n'importe quel citoyen doté d'un téléphone mobile une alerte liée à un risque à proximité. Persuadés que l'échelon local est synonyme de proximité et de confiance pour l'ensemble des citoyens, Intersec souhaite permettre aux collectivités locales de se saisir d'une nouvelle solution de prévention et de gestion des risques pour compléter l'action de l'État et des préfectures : Trela.

Incendies, inondations, incidents industriels… 2/3 des communes et 1/4 des français sont situés sur un territoire risqué. Les risques deviennent de plus en plus prégnants, notamment avec les conséquences de plus en plus présentes du réchauffement climatique, et paradoxalement les collectivités locales n'ont souvent pas les moyens technologiques d'agir efficacement en cas de crise. Face à ce constat, Intersec a développé Trela, une solution d'alerte à la population pour les autorités publiques locales, dédiée à la prévention, l'alerte, la mobilisation et la protection des populations face aux risques.

Construite autour d'une cartographie centrale liée aux bases de données Géorisques développées par l'État, avec un accès à tous les canaux de communication numériques et un ciblage précis des zones de diffusion des alertes, Trela accorde aux maires et aux présidents d'intercommunalités le pouvoir de prévenir leurs administrés de tout risque instantanément sur leur territoire d'action.

L'ensemble des communes et intercommunalités peuvent adhérer à Trela, grâce à une tarification adaptée au contexte budgétaire actuel pour faire en sorte que toutes les collectivités, y compris les plus petites villes françaises, puissent bénéficier de la solution.

Trela est une solution 100% Made in France et respectueuse du règlement général sur la protection des données (RGPD). L'hébergement des données est effectué sur un cloud français. L'ensemble des détails et informations sur cette nouvelle innovation Intersec sont à retrouver sur le site internet de la solution.

Intersec est un leader mondial dans les solutions de données mobiles et de localisation. Nos 65 clients dans 50 pays utilisent nos instruments pour atteindre, localiser et cartographier 850 millions d'appareils mobiles 24/7, et nos solutions d'alerte publique couvrent 30% de la population de l'Union européenne. Chez Intersec, le « Privacy by Design » va bien au-delà des normes acceptées : il garantit la conformité réglementaire, peu importe où nos clients interviennent. Rendez-vous sur intersec.com.

