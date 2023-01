INUITIVE ET VISIDON INTRODUISENT UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE DE CORRECTION DE LUMIÈRE FAIBLE, DESTINÉE NOTAMMENT AUX APPLICATIONS ROBOTIQUES

Cette capacité de correction rapide de lumière faible, basée sur des réseaux neuronaux, fonctionne en temps réel, ce qui permet de bénéficier d'une précision optimale pour les applications robotiques, y compris dans des conditions d'éclairage très difficiles

RA'ANANA, Israël, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Inuitive, société spécialisée dans les processeurs de vision sur puce, et Visidon, fournisseur de logiciels de traitement d'images et de vidéos basé sur l'IA, ont annoncé aujourd'hui le lancement d'une solution de correction de lumière faible haute performance, précise et en temps réel, que les deux sociétés ont co-développée. Cette solution commune, disponible dès aujourd'hui, résout les principaux problèmes rencontrés par les algorithmes de réduction du bruit traditionnels pour des applications finales très diverses, telles que la robotique, les appareils électroniques grand public équipés de caméras et les systèmes de surveillance.

Cette solution révolutionnaire associe le processeur de vision sur puce tout-en-un NU4100 d'Inuitive, qui intègre la détection de la profondeur et le traitement des images par l'IA, à la technologie avancée de correction de lumière faible de Visidon, avec à la clé une avancée considérable pour le secteur de la technologie de la vision.

Pour que les robots fonctionnent de manière adéquate dans des conditions de faible luminosité, leur processeur de vision doit corriger les vidéos en basse lumière et les traiter rapidement, ce qui n'est possible que par le biais de l'edge computing. Cette correction inclut la suppression, dans l'image, du bruit mixte dû à la faible luminosité, aux conditions météorologiques extrêmes ou aux conditions environnementales. La solution de correction de Visidon utilise des réseaux neuronaux pour séparer efficacement les signaux du bruit. Cette solution est hébergée par le processeur de vision sur puce NU4100 d'Inuitive, ce qui permet aux robots de l'utiliser pour leurs tâches de traitement.

Elle ouvre la porte au développement d'applications robotiques haute performance et améliore la qualité des applications de communication et de surveillance client, en temps réel, même dans les environnements basse lumière les plus difficiles. Il s'agit d'une solution haut rendement et basse consommation, extrêmement précise, utilisable pour des applications critiques telles que l'utilisation de robots la nuit et les vols de drones dans l'obscurité, qui n'étaient jusqu'ici possibles qu'en recourant à des capteurs avancés et très coûteux.

Shlomo Gadot, PDG d'Inuitive, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir établi un partenariat avec Visidon et de l'avoir intégré avec succès à notre écosystème de partenaires logiciels. Grâce à la solution que nous avons co-développée avec eux, nous offrons désormais une qualité d'image exceptionnelle, même dans les conditions de luminosité les plus difficiles, ce qui ouvre non seulement la voie à un marché potentiel énorme, mais aussi démocratise l'accès à une telle technologie. »

Markus Turtinen, co-fondateur et PDG de Visidon, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Inuitive. Notre partenariat élargit encore notre pénétration sur le marché des applications robotiques, pour ne citer qu'elles. Nous sommes impatients d'approfondir ce partenariat. »

Les deux sociétés se rendront au Consumer Electronics Show (CES) 2023, salon international qui se tiendra du 5 au 8 janvier à Las Vegas. Si vous êtes intéressé, vous pouvez rencontrer les représentants d'Inuitive à l'hôtel Westgate, Inuitive Suite 630. Pour programmer un entretien, cliquez ici .

À propos d'Inuitive

Les processeurs révolutionnaires de vision sur puce d'Inuitive ouvrent la voie à la fabrication de puces tout-en-un dotées d'un large éventail de capacités intégrées, extrêmement performantes, avec une taille et une rentabilité optimales. Ces processeurs prennent en charge simultanément la détection de la profondeur, les algorithmes de positionnement et de localisation (SLAM), ainsi que la détection et la reconnaissance d'objets grâce à l'IA, tout en réduisant considérablement la latence et le temps de réponse du système, en économisant de l'énergie et en assurant des performances globales supérieures (débit de trame et résolution élevés, champ de vision étendu).

Grâce à son écosystème technologique de partenaires dans le domaine des capteurs pour machines, du développement logiciel et de la fabrication industrielle, Inuitive intègre ses modules de capteurs et de processeurs, adaptés à tous les besoins des entreprises, dans les applications de ses clients, dans des secteurs tels que la robotique, les drones, la RA, la RV, l'AIoT et la détection 3D, en offrant ainsi un niveau de compréhension visuelle semblable à celui des humains, avec des capacités optimales et des performances supérieures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.inuitive-tech.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/inuitive .

A propos de Visidon

Visidon, société finlandaise fondée en 2006, est spécialisée dans le développement de technologies de traitement rapide et basse consommation des images et de la vidéo. Ses produits logiciels incluent des solutions d'amélioration automatique de la qualité d'images, d'imagerie informatique et de reconnaissance faciale. Les technologies Visidon mettent à profit les architectures de microprocesseur et les algorithmes d'apprentissage machine les plus avancés, en particulier pour les technologies embarquées. Les solutions Visidon sont utilisées dans plus de 1 milliard de téléphones mobiles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.visidon.fi/.

Suivez Visidon sur LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram et sur son blog.

