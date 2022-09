Inuitive lance le NU4100, élargissant son portefeuille de produits de circuits intégrés (CI) Vision-on-Chip Edge AI ; le NU4100 présente des capacités d'intelligence artificielle avancées et peut diffuser des caméras 2X 4K avec un ISP interne avancé

Conçu pour la robotique, le nouveau NU4100 établit une nouvelle norme industrielle en combinant un ISP 4K à double canal intégré avec des performances d'IA améliorées couplées à des capacités de détection de profondeur et de VSLAM

RA'ANANA, Israël, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Inuitive Ltd., une société de processeurs Vision-on-Chip, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau NU4100, une expansion de son portefeuille CI de vision et d'IA. Basé sur l'architecture unique d'Inuitive et la technologie de processus avancée de 12 nm, le nouveau CI NU4100 prend en charge l'ISP 4K à double canal intégré, le traitement IA amélioré et la détection de profondeur dans une conception monopuce à faible consommation, établissant ainsi la nouvelle norme de l'industrie en matière de performances Edge-AI.

One Chip. Complete Visual Understanding

Le NU4100 est la deuxième génération de produits de la série NU4x00. La série NU4x00 est idéale pour la robotique, les drones, la VR et les applications Edge-AI qui nécessitent l'agrégation, le traitement, le conditionnement et le streaming de plusieurs capteurs. Elle est spécialement conçue pour les robots et autres applications qui doivent détecter et analyser l'environnement à l'aide de 3, 6 ou plus de caméras, car ils prennent des décisions exploitables en temps réel en fonction de ces données.

« Les concepteurs de robots exigent des résolutions plus élevées, un nombre de canaux toujours plus important et des capacités d'IA et de VSLAM améliorées et très performantes », a déclaré Shlomo Gadot, PDG d'Inuitive. « L'ajout du NU4100 à la série de processeurs Vision-on-Chip est une véritable révolution, basée sur toutes les capacités de vision intégrées, réunies dans une seule puce informatique complète. L'ISP à double caméra intégré offre une flexibilité indispensable sans avoir à ajouter d'autres composants, qui, à leur tour, nécessitent une puissance de traitement supplémentaire à un prix plus élevé. »

Shlomo Gadot a également déclaré : « Inuitive s'engage à mettre sur le marché la technologie la plus avancée. Le NU4500, le prochain processeur de notre feuille de route, est prévu pour le premier trimestre 2023 avec 8 cœurs supplémentaires d'ARM A55, plus du double de la puissance de calcul de l'IA et de l'encodeur et décodeur vidéo H.265 et H.264, et sera la solution monopuce ultime pour la robotique et les applications. »

Le nouveau NU4100 prend en charge les conceptions multi-caméras et peut traiter et diffuser simultanément deux canaux d'imageurs d'une résolution allant jusqu'à 12 MP, ou 4K, chacun à 60 images par seconde (ips), tout en exécutant des réseaux d'IA avancés. Ce CI améliore le niveau d'intégration des produits utilisant la technologie Inuitive et accélère la puissance de traitement de l'IA de 2X-4X tout en consommant 20 % d'énergie en moins que la première génération d'Inuitive.

Le nouveau NU4100 a été rapidement adopté par les leaders de l'industrie CE et Metaverse, qui l'utilisent déjà pour leurs produits sur le marché, au lieu de toute autre alternative. Les produits des clients alimentés par le NU4100 seront disponibles à partir du premier trimestre 2023.

« Les robots dépendent de plus en plus des processeurs de vision. Leur capacité à percevoir et à comprendre l'environnement est fondamentale pour atteindre un niveau plus élevé d'autonomie des robots », a déclaré Dor Zepeniuk, directeur technique et vice-président des produits chez Inuitive. « Le traitement des flux d'entrée provenant de plusieurs caméras accroît l'indépendance et la flexibilité du robot, tandis que l'ISP 4K à double canal intégré améliore les capacités du système. Ces deux éléments, à leur tour, servent l'objectif final de conception de produits puissants à moindre coût. »

Principales caractéristiques et capacités du nouveau NU4100 :

Accélérateurs exclusifs de vision en profondeur (IDVA) d'Inuitive :

Moteur matériel à haut débit, faible latence et profondeur à partir de la stéréo



Accélérateurs matériels SLAM



Moteurs d'imagerie/de vision multi-usages

Unité ISP à double caméra – jusqu'à 12 MP par flux vidéo

Vision-DSP à double cœur avec 384 GOP – optimisé pour les fonctions de vision par ordinateur

Moteur d'IA efficace avec une puissance de traitement de 3,2 TOP pour DNN

Processeur ARM Cortex-A5 fonctionnant avec le système d'exploitation Linux

Connectivité pour un maximum de 6 caméras

Interfaces rapides – USB 3.0, MIPI CSI/DSI – Rx et Tx, LPDDR4 et plus

Le nouveau traitement haute résolution et avancé de l'IA fourni par le nouveau CI peut profiter à de nombreuses autres applications Edge-AI. Des applications telles que les installations de l'industrie 4.0 peuvent tirer parti des hautes performances de l'Edge-AI et de la résolution d'image pour améliorer le contrôle des processus et accroître le niveau d'automatisation. De même, les drones peuvent utiliser l'ISP et les effets de vision basés sur les réseaux neuronaux, tels que l'amélioration de la faible luminosité, pour fonctionner de manière autonome dans les environnements sombres et éclairés.

Les échantillons du NU4100 sont déjà disponibles et seront prêts pour la production de masse d'ici janvier 2023. Pour en savoir plus, contactez Inuitive : https://www.inuitive-tech.com/about-us/ .

À propos d'Inuitive

Les processeurs disruptifs Vision-on-Chip d'Inuitive introduisent des puces tout-en-un dotées d'un large éventail de capacités intégrées, de performances exceptionnelles et d'une taille et d'une rentabilité optimales. Ces processeurs révolutionnaires prennent en charge simultanément la détection de profondeur, les algorithmes de positionnement et de localisation (SLAM), ainsi que la détection et la reconnaissance d'objets basées sur l'IA, tout en réduisant considérablement la latence et le temps de réponse du système, en économisant de l'énergie et en améliorant les performances globales (fréquence d'images et résolution de la caméra élevées, et un large champ de vision).

Avec son écosystème technologique de partenaires dans le domaine de la détection des machines, du développement de logiciels et de la fabrication commerciale, Inuitive intègre ses modules de capteurs et de processeurs prêts pour l'entreprise dans la robotique, les drones, l'AR, la VR, l'AIoT et les applications de détection 3D de ses clients, offrant une compréhension visuelle semblable à celle des humains avec des capacités optimales et des performances supérieures.

Pour en savoir plus, visitez www.inuitive-tech.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/inuitive

