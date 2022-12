INUITIVE PRÉSENTE DE NOUVEAUX MODULES DE CAPTEUR RÉVOLUTIONNAIRES POUR RELEVER LES DÉFIS DES SYSTÈMES AMR ET AGV

Le nouveau module M4.5S offre le plus grand champ de vision du secteur, tandis que le M4.3WN offre des capacités VSLAM pour le suivi et la navigation

RA'ANANA, Israël, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Inuitive, société spécialisée dans les processeurs de vision sur puce, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses derniers modules de capteurs : le M4.5S et le M4.3WN. Conçus pour s'intégrer facilement dans les systèmes de robots et de drones, ces deux modules de capteurs utilisent le processeur de vision sur puce (VoC) NU4000 et sont dotés de fonctionnalités de détection de la profondeur et de traitement des images, ainsi que de capacités d'IA et de vSLAM, afin de fournir aux dispositifs robotiques un niveau de compréhension visuelle de type humain.

The M4.5S - a New Vision for Robotics Inuitive introduces the M4.5S and M4.3WN sensor modules, with the widest field of view in the industry and VSLAM capabilities for tracking and navigation focused for AMR and AGV systems - a new vision for robotics.

Le M4.5S donne aux robots une meilleure perception de la profondeur grâce à la détection stéréo, ainsi que des capacités de détection des obstacles et de reconnaissance des objets grâce à l'intelligence artificielle. Il bénéficie du champ de vision le plus large du secteur (88x58°), d'une portée minimale de détection extrêmement courte (9 cm) et d'une plage étendue de températures de fonctionnement dynamique (jusqu'à 50 °C). Le M4.5S est une plateforme facile à adopter, très économe en énergie, conçue pour fonctionner comme un module de capteur de profondeur autonome et pour réduire le délai de commercialisation des systèmes robotiques commerciaux soumis à des contraintes et à des limites de conception.

Voir une courte vidéo sur le M4.5S ici : https://youtu.be/Spxpj_8214M

L'autre module de capteurs récemment lancé par la société, le M4.3WN, permet d'assurer un suivi précis et une navigation VSLAM grâce à des objectifs fisheye et une centrale à inertie, associés à des capacités de détection de la profondeur et à un traitement AI intégré. Cela lui permet de bénéficier de fonctionnalités de navigation libre, de localisation, de planification de trajectoire et d'évitement statique et dynamique des obstacles – les principaux défis rencontrés par les systèmes AMR et AGV. Le M4.3WN est embarqué dans un boîtier métallique spécialement conçu pour une utilisation optimale dans des conditions d'environnement industriel.

« Nos nouveaux modules de capteurs tout-en-un élargissent notre portefeuille au marché des robots mobiles autonomes, qui est en pleine expansion. Grâce aux performances exceptionnelles de notre processeur de vision sur puce, nous permettons désormais aux systèmes robotiques d'observer le monde avec des capacités de compréhension visuelle de type humain », affirme Shlomo Gadot, PDG et cofondateur d'Inuitive. « Inuitive s'engage pleinement à développer en permanence les produits les plus performants pour ses clients et à devenir leur fournisseur de référence.

L'unité de traitement principale des modules de capteurs M4.5S et M4.3WN est le processeur tout-en-un NU4000 d'Inuitive. Ces deux modules sont équipés de capteurs de profondeur et de capteurs RVB qui sont contrôlés et synchronisés par le NU4000. Les données générées par les capteurs et traitées en temps réel à un débit de trame élevé par le NU4000 sont ensuite utilisées pour générer des informations de profondeur pour le dispositif hôte.

Les capteurs de modules Inuitive M4.5S et M4.3WN sont disponibles dès aujourd'hui. Pour plus d'informations et pour passer commande, rendez-vous sur notre site : M4.5S et M4.3WN

Ou contactez-nous ici : https://www.inuitive-tech.com/about-us

À propos d'Inuitive

Les processeurs révolutionnaires de vision sur puce d'Inuitive ouvrent la voie à la fabrication de puces tout-en-un dotées d'un large éventail de capacités intégrées, extrêmement performants, une taille et une rentabilité optimales. Ces processeurs prennent en charge simultanément la détection de la profondeur, les algorithmes de positionnement et de localisation (SLAM), ainsi que la détection et la reconnaissance d'objets grâce à l'IA, tout en réduisant considérablement la latence et le temps de réponse du système, en économisant de l'énergie et en assurant des performances globales supérieures (débit de trame et résolution élevés, champ de vision étendu).

Grâce à son écosystème technologique de partenaires dans le domaine des capteurs pour machines, du développement logiciel et de la fabrication industrielle, Inuitive intègre ses modules de capteurs et de processeurs, adaptés à tous les besoins des entreprises, dans les applications de ses clients, dans des secteurs tels que la robotique, les drones, la RA, la RV, l'AIoT et la détection 3D, en offrant ainsi un niveau de compréhension visuelle semblable à celui des humains, avec des capacités optimales et des performances supérieures.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.inuitive-tech.com ou retrouvez-nous sur LinkedIn à l'adresse https://www.linkedin.com/company/inuitive.

Contact

Gur Dror, VP Business Development

Portable : +972 54 448 8908

E-mail : [email protected]

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Spxpj_8214M

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1966038/Inuitive_1.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1960399/Inuitive_Logo.jpg

SOURCE Inuitive