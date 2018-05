ipan group renforce son équipe européenne avec la désignation de nouveaux représentants en France et au Royaume-Uni

Virginie Basset-Lehodey, gestionnaire des relations avec la clientèle pour la France, possède un diplôme en propriété intellectuelle de l'université de droit Jean Moulin de Lyon, et a exercé en tant que juriste auprès de cabinets en France et en Thaïlande. Virginie se concentrera sur les services proposés par ipan et sur les clients Unycom, dont certains incarnent les plus grands noms de l'industrie en France. De plus, elle représentera le groupe auprès de clients potentiels.

« Dans le domaine de la propriété intellectuelle, ipan group est une société très innovante, en pleine évolution, et il est très important pour moi de faire partie de cette aventure et de cette équipe exceptionnelle. J'apprécie de rencontrer les clients et le défi que constitue la découverte et l'analyse de leurs besoins », a déclaré Virginie, à propos de son nouveau rôle chez ipan.

Matt Powell, directeur régional pour le Royaume-Uni, a débuté sa carrière dans la propriété intellectuelle il y a 27 ans, en cabinet privé. Avant de rejoindre ipan, Matt a passé 15 années au sein d'une société européenne de logiciels et de services de propriété intellectuelle, où il était responsable des ventes et du marketing au niveau mondial. Matt mettra l'accent sur l'importante base de services d'ipan et sur les clients IPSS, tout en recherchant de nouvelles opportunités commerciales.

« Je suis très heureux de rejoindre ipan group, car je pense qu'il existe au Royaume-Uni de grandes opportunités en matière de propriété intellectuelle pour un fournisseur de services et de logiciels axés sur la technologie, tel qu'ipan. J'ai hâte de présenter tout ce qu'ipan offre et de proposer des services exceptionnels à nos sociétés et cabinets juridiques sur ce marché », a commenté Matt à propos de ses débuts chez ipan group.

À propos d'ipan group

ipan group (Intellectual Property Associates Network) est l'un des principaux fournisseurs de services et logiciels de gestion de la propriété intellectuelle, qui soutient les plus importants propriétaires de droits de propriété intellectuelle à travers le monde. Créée en 2004, ipan est une alliance stratégique d'experts renommés dans le domaine de la propriété intellectuelle, qui s'engagent à fournir à leurs clients un niveau de qualité, une transparence et des économies de coûts que l'on ne retrouve auprès d'aucune autre source sur le marché de la propriété intellectuelle. En 2015, ipan est devenue ipan group grâce à l'acquisition du fournisseur d'IPMS Unycom, puis d'IPSS au début de l'année 2017. À la fin de l'année 2017, ipan group a annoncé l'acquisition d'une participation minoritaire significative dans la société IPfolio basée aux États-Unis, fournisseur de logiciels de gestion de la propriété intellectuelle de dernière génération.

Basée à Munich (Allemagne), et possédant des bureaux en Autriche, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Suède, en Serbie et aux États-Unis, la société applique une approche de rupture pour optimiser les processus et les coûts, ce qui a fait d'elle la solution de choix pour les plus importants propriétaires de droits de propriété intellectuelle, et l'une des sociétés de logiciels et de services de propriété intellectuelle enregistrant la plus forte croissance au monde.

Pour plus d'informations sur ipan group, veuillez consulter le site http://www.ipan-services.com.

Godfrey Ryan

Responsable international Ventes et marketing

Adresse électronique : GRyan@ipan.eu

Téléphone : +44 7495 38 66 77

Avertissement

Ce communiqué de presse pourrait contenir des énoncés prévisionnels comportant des risques et des incertitudes. Dans la plupart des cas, les énoncés prévisionnels peuvent être identifiés par l'utilisation de termes parmi lesquels différentes formes de « pouvoir », « devoir », « prévoir », « envisager », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel » ou « continuer », ou bien la forme négative de ces termes ou une terminologie similaire. Ces énoncés prévisionnels ne constituent pas des garanties de rendement futur et impliquent des hypothèses, des risques et des incertitudes importants ; les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les énoncés prévisionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/688287/ipan_european_expansion.jpg

LA SOURCE ipan

Liens connexes

http://www.ipan-services.com