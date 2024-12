IRIS Software Group annonce son intention d'acquérir Dext Software Ltd.

Cette acquisition permettra de créer de nouvelles synergies et stimulera l'innovation produit au service des experts-comptables et des entreprises à l'échelle mondiale.

PARIS, 3 décembre 2024 /PRNewswire/ -- IRIS Software Group (IRIS), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de comptabilité, de gestion de l'éducation, de RH et de paie, a annoncé aujourd'hui un accord définitif pour l'acquisition de Dext Software Ltd (Dext), éditeur de logiciel comptable majeur fournissant des solutions d'automatisation. L'acquisition réunira deux plateformes basées sur le cloud, leaders dans leur secteur – La plateforme d'automatisation de la comptabilité Dext et IRIS Elements – afin de fournir des solutions complémentaires pour les experts-comptables, leurs équipes et les entreprises.

D'un côté de la chaîne de valeur comptable, IRIS Elements soutient les experts-comptables et les entreprises avec des fonctionnalités de paie, de gestion interne, de gestion RH, et de déclarations fiscales. De l'autre côté, Dext simplifie la tenue comptable et améliore la productivité en automatisant les tâches quotidiennes grâce à l'IA. Ensemble, les deux entreprises couvriront une large gamme de services à destination des professionnels du chiffre et des entrepreneurs.

Actuellement, de nombreux experts-comptables et entreprises souffrent de ce que l'on appelle la « fatigue des applications », en jonglant avec plusieurs outils déconnectés pour accomplir leur travail quotidien. Grâce à leur intégration, les plateformes cloud d'IRIS et de Dext pourront à terme se connecter de manière fluide avec une authentification unique (SSO) sécurisée et partageront les données facilement entre les deux plateformes. Cela permettra de créer, de manière efficace, une vue unique et complète de l'ensemble des flux.

Elona Mortimer-Zhika, PDG d'IRIS Software Group, a commenté l'accord en ces termes : "Avec l'annonce exaltante du jour, nous réunissons nos clients, nos partenaires et nos employés extraordinaires pour conduire l'avenir de la technologie dans le secteur de la comptabilité. Nous doublons notre promesse de construire et d'offrir les solutions cloud les plus sécurisées qui offrent à nos clients les plus hauts niveaux de productivité et d'engagement, leur redonnant le temps dont ils ont besoin pour conseiller leurs clients, développer leurs entreprises et faire ce qu'ils aiment. L'accompagnement des experts-comptables est au cœur de l'activité d'IRIS depuis 46 ans ; avec Dext, nous partageons la même passion d'être les plus grands soutiens et les meilleurs défenseurs des experts-comptables, à l'échelle mondiale."



La transaction permettra à IRIS d'accélérer la feuille de route du produit Dext, d'injecter des capitaux supplémentaires et d'améliorer son programme d'intégration des partenaires, qui se connecte déjà à plus de 35 plateformes de logiciels de comptabilité et à plus de 11 500 banques et institutions financières. IRIS et Dext partagent tous deux une stratégie d'ouverture aux autres logiciels de comptabilité en se connectant à de nombreux autres outils et en offrant ainsi à leurs clients une liberté de choix inégalée. Les experts-comptables et les entreprises auront la possibilité d'utiliser leurs outils de comptabilité préférés tout en bénéficiant d'une expérience utilisateur fluide et cohérente.

Sabby Gill, CEO de Dext, a ajouté : "L'union de nos forces avec IRIS marque un nouveau chapitre passionnant pour Dext. Ce partenariat nous permet d'accélérer l'innovation de nos produits, d'élargir notre écosystème d'intégration et d'offrir une solution complète à nos clients. Je me réjouis de travailler avec l'équipe d'IRIS afin de créer de nouvelles opportunités pour nos clients et d'offrir aux membres de notre équipe des possibilités accrues de développement personnel et professionnel."

Une fois la transaction finalisée, Sabby Gill fera partie de l'équipe de direction mondiale d'IRIS. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année civile.

Media contact:

IRIS Software Group

[email protected]

À propos du groupe IRIS Software

Fondé en 1978, IRIS Software est un fournisseur mondial de solutions logicielles et de services hébergés dans le cloud, qui compte plus de 100 000 clients dans 135 pays. IRIS est un partenaire de confiance pour les entreprises, les équipes finances, ressources humaines et paie, les organisations éducatives et les cabinets d'expertise comptables de toutes tailles, fournissant des solutions opérationnelles innovantes qui rationalisent les processus complexes, maintiennent la conformité et favorisent la croissance. En simplifiant les tâches quotidiennes pour les organisations de toutes tailles, IRIS s'assure que ses clients peuvent regarder vers l'avenir avec certitude et confiance. IRIS est certifié 2024 Great Place to Work® au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Roumanie, au Canada et aux États-Unis. Suivez IRIS sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Plus d'informations sur ses solutions logicielles primées sont disponibles ici.

À propos de Dext

Dext est le premier fournisseur d'automatisation de la comptabilité, permettant aux entreprises, aux experts-comptables et à leurs équipes de se développer grâce à une technologie innovante qui simplifie les processus comptables et conduit à de meilleures décisions financières. Avec une précision d'extraction des données financières supérieure à 99,5 %, Dext a été entraîné sur plus d'un milliard de reçus et de factures.

Reconnu par 12 000 cabinets d'expertise comptable et 700 000 entreprises, Dext s'intègre de manière transparente à la plupart des logiciels de comptabilité et se connecte à plus de 11 500 banques, fournisseurs et places de marché dans le monde entier. À ce jour, la société a permis aux experts-comptables d'économiser plus de 35 millions d'heures de saisie manuelle de données. En tant que leader mondial de l'automatisation de la comptabilité, Dext maximise l'efficacité et stimule la productivité, permettant ainsi à ses clients de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux.

Dext a reçu le prix Xero Small Business App of the Year 2024 au Royaume-Uni et aux États-Unis, ainsi que le prix Best Accounting and Pre-Accounting Specialists 2023 (meilleurs spécialistes de la comptabilité et de la pré-comptabilité) lors des Worldwide Finance Awards 2023.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2376347/5055983/Iris_Software_Logo.jpg