IRT Nanoelec : Création d'une plateforme ouverte pour explorer de nouveaux scénarios d'utilisation de capteurs optiques

Impulsé par l'IRT Nanoelec, l'initiative System Lab a pour but le développement de démonstrateurs fonctionnels et l'étude de nouveaux scénarios d'usage basés sur des exercices de fusions expérimentales de données, principalement dans des applications d'imagerie. Les scénarios d'usage pourraient par exemple explorer l'utilisation de capteurs optiques autonomes places dans la nature pour la détection de départ d'incendie, ou pour monitorer la biodiversité ; évaluer des imageurs capables d'analyser des postures ou des expressions humaines pour déceler des émotions ou des pertes de vigilance ou de conscience; tester des capteurs capables de détecter ou de trier différents matériaux, contrôler des procédés industriels, or scanner des bâtiments. System Lab permettre également d'explorer l'utilisation d'intelligence artificielle pour certains de ces cas d'usage.