iScooter lance des offres pour le Black Friday afin d'inspirer une mobilité familiale plus verte et plus facile pendant les fêtes de fin d'année

LONDRES, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, iScooter, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de transport personnel, transforme l'esprit du Black Friday pour aller au-delà d'un simple événement commercial. Cette année, la marque invite les familles à adopter un mode de vie plus intelligent et plus durable grâce à une gamme de produits de mobilité respectueux de l'environnement. Du 1er novembre au 1er décembre, la campagne Black Friday d'iScooter offre une opportunité opportune pour les individus et les familles de planifier un mode de vie plus léger et plus écologique, que ce soit pour les trajets en ville, les explorations en plein air ou les promenades joyeuses avec les enfants.

Black Friday Deals Are Almost Here

Plus que de simples réductions, la campagne promeut des choix réfléchis et pratiques pour la mobilité quotidienne. Avec des offres comme Bundle & Save, Double Points Rewards, et Student Savings, iScooter rend le voyage durable plus accessible, aidant les familles à faire des cadeaux significatifs tout en investissant dans la commodité à long terme, l'abordabilité et la responsabilité environnementale.

La gamme d'iScooter couvre divers besoins pour tous les âges et tous les styles de vie. Pour les navetteurs quotidiens, la trotinette électrique i8 reste l'un des choix les plus populaires de la marque. Son cadre pliable, son accélération en douceur et ses pneus increvables constituent une solution confortable et fiable pour les courts trajets urbains, tandis que sa conception compacte permet de le ranger sans effort, une option idéale pour les citadins pressés. Cette saison, il est disponible à un prix spécial de 199,99 € (ursprünglich 299,99€).

Pour les amateurs de plein air et les familles en quête d'aventure, la trotinette électrique tout-terrain iX7 Pro 2000W offre puissance et performance sur tous les terrains. Équipé de deux moteurs et de pneus sans chambre à air de 10 pouces, elle franchit facilement les pentes raides et les chemins accidentés, ce qui en fait le compagnon idéal pour les randonnées hivernales en montagne ou les séjours de camping en famille. Il est désormais vendu au prix de 649,99 € (ursprünglich 899,99 €) .

Le scooter électrique tout-terrain iX3 allie style, sécurité et performance pour toutes vos aventures. Grâce à son moteur de 800 W, ses pneus tout-terrain de 10 pouces avec suspension double, il offre une conduite fluide aussi bien en ville que sur les chemins accidentés. Son éclairage LED et ses freins à disque garantissent une sécurité optimale. À l'occasion du Black Friday, le iX3 est disponible au prix spécial de 379,99 € (au lieu de 569,99 €) le choix idéal pour ceux qui recherchent liberté et plaisir de conduite.

Avec sa campagne Black Friday, iScooter continue de promouvoir la mobilité durable dans le cadre de la vie familiale moderne. La gamme complète et les détails promotionnels sont disponibles dès maintenant sur la page officielle de l'événement Black Friday, invitant chacun à aborder les fêtes de fin d'année de manière pratique, créative et respectueuse de la planète.

