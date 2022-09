J.L Coquet célèbre les 60 ans des Rolling Stones avec un coffret en série limitée d'assiettes murales en porcelaine de Limoges !

LIMOGES, France, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- J.L. Coquet donne un sens nouveau à l'expression « vinyle de collection ».

À l'occasion des soixante ans des Rolling Stones, la marque lance un coffret d'exception de la collection Hémisphère finition Vinyle, reprenant sur les bassins de deux assiettes à dîner et deux assiettes à dessert assorties les pochettes d'albums mythiques du groupe : Sticky fingers et Some girls.

J.L COQUET CELEBRATES THE 60TH ANNIVERSARY OF THE ROLLING STONES/J.L Coquet, Limoges porcelain, is launching an exceptional limited-edition box featuring the covers of two of the group's mythical albums: Sticky fingers and Some girls.

1962 coffrets seront fabriqués et proposés à la vente en référence à l'année de naissance du groupe sur le site internet www.jlcoquet.com .

Une vente « flash » sera organisée le 8 octobre prochain pour vous permettre de tenter d'acquérir l'un de ces coffrets uniques.

Coffret noir numéroté, estampille du logo JL Coquet ainsi que de l'inimitable langue rouge, certificat d'authenticité… la marque a veillé à chaque élément avec soin, pour faire de cet objet une pièce rare qui ravira les connaisseurs comme les amoureux des arts, du Rock'n Roll et de la décoration.

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet www.jlcoquet.com et tentez votre chance d'acquérir l'un de ces coffrets !

A propos de J.L Coquet :

Fondée en 1824, à 25 kilomètres de Limoges, J.L Coquet a toujours été une Maison renommée pour la pureté et la délicatesse de sa porcelaine mais également pour l'excellence de son savoir-faire traditionnel.

Blancheur translucide de la matière, éclat des ors, contraste des couleurs et finesse des gravures sont toujours, à l'aube des deux cents ans de la marque, le signe de distinction de ses collections.

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant français et IGP, cette Maison d'exception est devenue le symbole d'un Art de Vivre à la Française et d'un savoir-faire « Made in France », dont on retrouve l'élégance sur les plus belles tables étoilées.

