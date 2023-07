Jackery célèbre la Journée Nikola Tesla et propose jusqu'à 40 % de réduction sur une sélection de centrales électriques et de générateurs solaires à l'occasion de l'Amazon Prime Day

FRANCFORT, Allemagne, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Inventeur, visionnaire, génie longtemps méconnu : le monde serait différent sans Nikola Tesla, qui a inauguré l'ère de l'électricité. En reconnaissance de ses contributions révolutionnaires, le monde célèbre l'ingénieur électricien le 10 juillet. En tant que principal fournisseur de solutions énergétiques mobiles et écologiques pour l'extérieur, Jackery célèbre également cette date en proposant des réductions jusqu'à 40 % sur certains produits à l'occasion de l'Amazon Prime Day les 11 et 12 juillet, dont certaines sont déjà en vigueur pour la Journée Nikola Tesla célébrée aujourd'hui.

Primeday

Modèles Jackery Explorer à prix réduit

De nombreux modèles de Jackery sont en réduction dans le cadre de l'Amazon Prime Day et en l'honneur de Nikola Tesla. Par exemple, la centrale électrique mobile Explorer 1000 est disponible avec une remise festive de 40 %. Elle dispose d'une capacité de batterie de 1 002 Wh et peut connecter jusqu'à sept appareils. Dotée de deux prises de courant alternatif et d'une puissance de sortie de 1 000 watts, elle devient un centre d'alimentation universel dans un format compact pour les voyages en camping. Au lieu du prix de vente conseillé de 1 249 euros, les amateurs de plein air ne paieront que 749,40 euros jusqu'au 12 juillet dans la boutique Amazon de Jackery.

L' Explorer 500 bénéficie lui aussi de réductions festives. Il présente une capacité de batterie de 518 Wh et est particulièrement adapté aux aventures en plein air grâce à sa poignée portative pratique et à son poids de seulement 6 kg. Là encore, les personnes intéressées peuvent déduire 40 % du prix de vente conseillé de 659,99 euros dans le cadre de la promotion. Il en va de même pour la plus petite centrale électrique de Jackery, l'Explorer 240. Modèle d'entrée de gamme idéal avec une batterie de 240 Wh, elle alimente en électricité des appareils tels que des ordinateurs portables, des appareils photo, des haut-parleurs ou des lampes. Grâce à son poids de seulement 3 kg, elle est un bon compagnon pour les excursions ou les pique-niques dans le parc.

De nombreuses autres centrales électriques, modules solaires et kits Jackery bénéficient également de la grande promotion Nikola Tesla. Par exemple, le Solar Generator 2000 Pro, composé d'une centrale électrique et d'un module solaire portable SolarSaga 200 W, bénéficie d'une réduction de 25 % pour 2 174,25 euros au lieu de 2 899 euros à l'occasion de l'Amazon Prime Day. Ceux qui possèdent déjà une centrale électrique peuvent économiser sur l'achat de panneaux solaires supplémentaires et bénéficier d'une remise de 40 % sur le SolarSaga 80 W, de 30 % sur le SolarSaga 100 W et de 29 % sur le SolarSaga 200 W en commandant sur la boutique Amazon de Jackery les 11 et 12 juillet. D'autres offres Prime Day sur la série Pro sont également disponibles dans la boutique.

Jackery Technology GmbH

Hahnstraße 70, 60528 Frankfurt am Main,

Bright Chen

[email protected]

+49 15223970329

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147391/Primeday.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2147390/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery