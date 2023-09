Jackery dévoile en exclusivité de nouvelles stations d'énergie solaire à l'IFA de Berlin

L'Explorer 300 Plus au format sac à dos équipé d'un mini panneau solaire et l'Explorer 1000 Plus avec des batteries supplémentaires en option pour une production d'énergie accrue

FRANCFORT, Allemagne, 1er septembre 2023 /PRNewswire/ -- A l'occasion de l' IFA 2023 , Jackery, le premier fournisseur mondial de solutions d'alimentation portables et respectueuses de l'environnement, élargit sa série phare avec deux nouvelles stations : dans la famille Plus, le plus petit et le plus léger des membres est l'Explorer 300 Plus, équipé d'un mini module solaire ; un générateur solaire pratique à transporter. Son grand frère, l'Explorer 1000 Plus avec des batteries modulaires extensibles, vient compléter la nouvelle famille de produits des stations LiFePO4 de Jackery. Le lancement officiel a lieu au salon de l'électronique grand public (Hall 3.2, stand 307) en même temps que la mise en vente.

Explorer 300 Plus avec SolarSaga 40 Mini

Le générateur solaire idéal pour votre sac à dos est ultraportable, durable et très sûr. Plus petite et ne pesant que 3,75 kg - plus légère que les appareils de capacité comparable - la mini-station de 288 Wh et une puissance continue de 300 watts alimente les consommateurs en électricité de manière fiable. Transportable facilement dans un sac à dos, il est le compagnon idéal pour les pique-niques, le camping ou la randonnée. Son boîtier arrondi intelligent équipé d'une poignée de transport rétractable mesure seulement 23 x 15,5 x 16,7 cm et offre cinq connexions à l'avant en plus de l'affichage clair et de l'éclairage LED : deux USB-C de 100 watts / 15 watts chacun, un USB-A de 15 watts, une connexion 12 volts et une prise de terre. Le mini module solaire innovant de 40 watts fournit un approvisionnement énergétique gratuit et respectueux de l'environnement. Replié, le module photovoltaïque ne pèse que 1,25 kg et ne mesure que 25 x 30 cm, ce qui, une fois déplié, absorbe 97 x 30 cm de rayonnement solaire. En tant que module étanche (IP68), il est certifié IEC par TÜV-Rheinland et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

L'Explorer 1000 Plus est extensible de manière flexible grâce aux batteries

La nouvelle station Explorer 1000 couvre davantage de besoins énergétiques avec 1,26 kWh dans un format compact. La capacité peut être étendue de manière flexible à 5 kWh avec jusqu'à trois batteries pratiques. La batterie au lithium-phosphate de fer d'une puissance de sortie de 2 000 watts alimente les appareils électriques de manière sûre et fiable grâce à un total de sept connexions à l'avant - des prises USB-C et A à 12 volts. Le tout dans un murmure ≤ 30 décibels et durablement, grâce à 4 000 cycles complets de charge / décharge (à 70 %), la station a une durée de vie de plus de 10 ans pour une utilisation quotidienne. En tant que générateur solaire, la station portable qui mesure 35,6 x 26 x 28,3 cm et pèse 14,5 kg est livrée avec deux modules solaires efficaces de 100 watts, SolarSaga 100 W.

Transparent, sûr et durable

La nouvelle série Plus offre de multiples mécanismes de protection, y compris 12 algorithmes BMS et une protection contre les surintensités, les courts-circuits, la décharge profonde, la surcharge, la surtension et la surchauffe.

La technologie de charge rapide « ChargeShield » brevetée de Jackery garantit non seulement des batteries pleines dans les plus brefs délais - même à des températures élevées allant jusqu'à 45 °C - mais protège également la batterie. Les algorithmes de chargement progressif à vitesse variable augmentent la sécurité et aident à prolonger la durée de vie jusqu'à 50 %. Les utilisateurs peuvent toujours garder un œil sur l'état des appareils en direct via l'application.

Disponibilité et prix

Les deux nouveaux produits sont disponibles à l'achat dès maintenant. Le prix de vente conseillé est de 319 £ pour l'Explorer 300 Plus et 399 £ avec mini panneau solaire. L'Explorer 1000 Plus est disponible à 1 149 £, la batterie pour le 1000 Plus à 739 £ et le générateur solaire avec station électrique et deux modules solaires SolarSaga de 100 watts à 1 599 £.

Jackery propose une prépromotion : l'Explorer 300 Plus est disponible dans la boutique Amazon à un prix réduit de 279 £ avec 40 £ de réduction jusqu'au 11 septembre 2023, tandis que le générateur solaire peut être ajouté au panier pour seulement 349 £. Pendant la même période, la boutique en ligne de Jackery propose gratuitement un panneau solaire de 80 watts avec l'Explorer 1000 Plus, tandis que le kit de générateur solaire est également livré avec une petite station électrique Explorer 240. Pour plus d'informations, veuillez consulter Jackery ou la boutique Jackery sur Amazon .

