Jackery fait progresser l'industrie des générateurs solaires avec ses derniers générateurs solaires 1000 et 300 Plus

FREMONT, Californie, 9 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Après avoir suscité l'intérêt des amateurs de générateurs solaires grâce à ses offres dynamiques et agiles par le passé, Jackery s'affirme comme précurseur des fournisseurs d'énergie portables avec sa dernière itération de générateurs solaires : Le générateur solaire 1000 Plus et le générateur solaire 300 Plus.

13bea919fae47aa8630d02c892b2cd9b

Développés à partir de la série Pro de l'entreprise, ces deux nouveaux membres de la série Plus offrent une assistance aux expériences de plein air telles que le camping, les voyages tout-terrain et les pannes de courant à domicile. Le générateur solaire 1000 Plus et le générateur solaire 300 Plus offrent un accès durable et sûr à l'énergie, simple à exploiter par les utilisateurs grâce à la technologie des applications mobiles.

Affichant une puissance élevée de 2 000 W, le générateur solaire 1000 Plus est capable de gérer tous les appareils ménagers essentiels si une panne de courant ou une tempête interrompt la connexion au réseau. De même, sa capacité permet de brancher jusqu'à 3 packs de batterie afin que la capacité d'alimentation puisse être étendue jusqu'à 5 kWh, permettant aux ménages de fonctionner hors réseau jusqu'à 3 jours.

Tout aussi adroit, le générateur solaire 300 Plus est idéal pour les campeurs, les randonneurs et les utilisateurs de solutions de secours qui ont besoin d'une alimentation portable dans un format léger et compact. Pesant 5 kg, le générateur solaire 300 Plus, avec ses panneaux solaires pliables de la taille d'un livre, est très polyvalent et offre une commodité de stockage et de transport.

Les deux produits illustrent l'étendue de l'offre de produits en pleine croissance de Jackery, qui s'est déjà imposée sur le marché de l'énergie portable grâce aux séries d'alimentation précédentes telles que la série Pro. L'année dernière, le générateur solaire 1000 Pro de Jackery a été présenté à l'IFA 2022 de Berlin et a suscité l'enthousiasme, poussant l'entreprise à poursuivre sa mission : « Apporter l'énergie verte à tous. » À partir de la série Pro, la société a développé ses produits afin qu'ils soient encore plus fiables, sûrs et durables grâce à la série Plus, comme l'illustrent les prix de durabilité décernés par de nombreuses organisations, y compris le prix SEAL Sustainable Product Award pour son générateur solaire 2000 Plus.

Fondé dans la Silicon Valley et en expansion mondiale depuis plusieurs années, Jackery s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie de l'énergie portable. Avec un fort accent sur l'innovation, il a acquis la réputation de révolutionner la façon dont les consommateurs vivent en plein air, en leur fournissant des solutions énergétiques exceptionnelles et durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2202953/13bea919fae47aa8630d02c892b2cd9b.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1877275/Jackery_Logo.jpg

SOURCE Jackery Inc.