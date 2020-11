Jazz at the Ballroom accueille le premier concert virtuel pour soutenir les artistes touchés par la COVID-19

Plus de 30 grands du jazz et légendes de Broadway se réunissent pour inaugurer la période des fêtes

SAN FRANCISCO, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Le vendredi 4 décembre 2020, l'organisme à but non lucratif Jazz at the Ballroom (JATB) organisera un concert virtuel « Holiday In » d'une heure au profit de l'organisme de bienfaisance Actors Fund et de JATB, et célébrera la capacité unique de l'art et de la musique à unir les êtres humains et à leur redonner de l'énergie.

S'inspirant des émissions télévisées d'autrefois, diffusées pendant les périodes de congés, avec des légendes de la musique comme Bing Crosby et Frank Sinatra, le concert, présenté dans l'ancien domaine de Bing Crosby, nous donne rendez-vous avec un incroyable éventail de musiciens et d'artistes de Broadway.

« À l'approche de la période des fêtes, nous voulions offrir aux spectateurs une parenthèse, loin des événements des derniers mois. Nous souhaitions également recueillir des dons pour les artistes sur lesquels la pandémie a eu de profondes répercussions », a déclaré Suzanne Waldowski Roche, directrice générale de JATB. « Avec cet événement, nous souhaitons offrir une plate-forme à des artistes incroyables afin d'apporter à notre public le minimum vital, c'est-à-dire, de la joie, et de leur proposer quelques festivités légères. »

Frank DeLella, récompensé par un Emmy Award, co-anime l'événement. Kathryn Crosby et de nombreux chanteurs, musiciens et danseurs primés du monde entier figurent parmi les autres invités.

À propos de Jazz at the Ballroom

Basé en Californie, Jazz at the Ballroom est un organisme à but non lucratif qui célèbre la musique véritablement née aux États-Unis, le jazz classique. L'organisme se consacre à présenter les plus grands artistes de jazz dans un cadre unique. Grâce à sa série de concerts, à son programme de bourses d'études, à ses ateliers et à ses spectacles dans les écoles, les centres d'hébergement pour personnes âgées et les hôpitaux, JATB s'efforce d'améliorer la perception du jazz dans l'ensemble de la collectivité. Pour de plus amples informations : www.jazzattheballroom.com Facebook : jazzattheballroom Instagram : @jazzattheballroom

À propos de l'Actors Fund

L'Actors Fund est une organisation nationale de services sociaux qui favorise la stabilité et la résilience et offre un filet de sécurité aux professionnels du divertissement tout au long de leur vie. Par l'entremise de bureaux à New York, Los Angeles et Chicago, cette organisation offre à la communauté des arts de la scène des programmes comprenant des services sociaux et une aide financière d'urgence, des services de consultation en soins de santé et de conseil en assurance, des services liés au logement, et des services secondaires d'emploi et de formation.

