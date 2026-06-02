J.C. Flowers & Co. rachète la Monte Paschi Banque de France

Anciennement filiale de Monte dei Paschi di Siena, la banque cherchera à développer ses partenariats avec des conseillers financiers indépendants

NEW YORK, 2 juin 2026 /PRNewswire/ -- J.C. Flowers & Co. (« J.C. Flowers »), une société d'investissement privée spécialisée dans le secteur mondial des services financiers, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Monte Paschi Banque SA (« la Banque »), un spécialiste français du crédit. Monte Paschi Banque était auparavant la filiale française de Monte dei Paschi di Siena et changera prochainement de nom. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Avec des agences à Paris, Marseille, Nice, Lyon et dans le sud de la France, la banque cherchera à nouer des partenariats avec des conseillers financiers indépendants (CFI) afin de cibler une clientèle avec des offres de produits spécialisées telles que les prêts hypothécaires, les prêts sur gage, d'autres crédits adossés à des actifs et des produits de dépôt. Parallèlement, la Banque entend capitaliser sur sa clientèle actuelle, notamment parmi les propriétaires immobiliers et les entrepreneurs, et élargir son offre de produits sur mesure en proposant des solutions spécialisées de financement de fonds de roulement sur le marché français.

À la tête de cette nouvelle organisation se trouvera Michele Antognoli, président-directeur général, qui allie une longue carrière dans la banque de détail à une expérience entrepreneuriale. M. Antognoli occupait jusqu'à récemment le poste de PDG de BFF Spain, une filiale du groupe bancaire BFF. Il sera secondé par Garo Filibosoglu, PDG adjoint et directeur commercial, qui sera chargé du développement commercial. M. Filibosoglu a précédemment siégé au conseil d'administration du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL).

La Banque a également nommé M. Howard Davies au poste de président du conseil d'administration. M. Davies est l'ancien président du groupe NatWest et de l'Autorité des services financiers du Royaume-Uni ; il occupe actuellement les fonctions de président d'Inigo Ltd et de Qivalis NV.

« J.C. Flowers est fière de compter parmi les rares fonds d'investissement à disposer des compétences opérationnelles et sectorielles, étayées par une expérience éprouvée, nécessaires pour mener à bien un vaste redressement bancaire destiné à repositionner la Banque sur le marché français », a déclaré Ilinca Rosetti, associée opérationnelle chez J.C. Flowers. « Nous sommes impatients de collaborer avec l'ensemble du personnel de la Banque afin de développer une nouvelle clientèle et d'élargir son offre de produits pour répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui. »

Parmi les institutions financières que J.C Flowers a contribué à créer à partir de scissions, on peut citer First Bank en Roumanie, HCOB en Allemagne et Fidea en Belgique.

Mme Rosetti occupera le poste d'administratrice de la banque, aux côtés de Thierry Porté, directeur général et vice-président de J.C. Flowers.

À propos de J.C. Flowers & Co.

J.C.Flowers & Co. est une société d'investissement privée de premier plan spécialisée dans les investissements à l'échelle mondiale dans le secteur des services financiers. Fondée en 1998, la société a investi plus de 18 milliards de dollars, y compris les co-investissements, dans 73 sociétés de son portefeuille réparties dans 19 pays, couvrant divers sous-secteurs d'activité, notamment l'assurance et la réassurance, la banque, les sociétés de courtage, le financement spécialisé, les services et la gestion d'actifs. Avec environ 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, J.C. Flowers & Co. a des bureaux à New York, Londres et Miami. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jcfco.com.

Contact média pour J.C. Flowers :

Jennifer Hurson

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