JD.com annonce JoyExpress, un nouveau service de livraison pour l'Europe

PARIS, 10 Février, 2026 /PRNewswire/ -- JD.com, Inc., le plus grand distributeur de Chine en termes de chiffre d'affaires, annonce aujourd'hui JoyExpress, son service de livraison express dédié en Europe. JoyExpress fait partie de JINGDONG Logistics (HKEX : 2618 – « JD Logistics, Inc. »), le principal fournisseur en solutions de supply chain et en services logistiques axés sur la technologie de JD.com.

JoyExpress accompagnera Joybuy, qui est actuellement en phase de test bêta, avant son lancement en 2026. Offrant une livraison le jour même et le lendemain dans les grandes villes, et s'appuyant sur une infrastructure logistique de pointe, les équipes JoyExpress basées au Royaume–Uni, en Allemagne, aux Pays–Bas et en France garantiront la livraison rapide, efficace et fiable de produits de marque de haute qualité. Un service intégré de livraison et d'installation JoyExpress pour les gros électroménagers sera disponible dans les principales agglomérations.

Les équipes internes effectueront les livraisons dans des uniformes et des véhicules associés à la marque, reflétant l'engagement de l'entreprise en faveur du professionnalisme et l'excellence au service du client. La flotte JoyExpress comprend une gamme de camions, de vans et de vélos électriques, opérant depuis plus de 60 entrepôts et dépôts à travers l'Europe, un nombre qui continuera d'augmenter à mesure que le service JoyBuy sera déployé dans d'autres villes du continent.

JoyExpress repose sur un service intégré couvrant l'entreposage, le transport, la logistique des articles volumineux, la chaîne du froid et la gestion de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout, appuyée par des solutions technologiques. Grâce à ses entrepôts intelligents, des technologies d'automatisation et des opérations basées sur les données à la pointe du secteur, JoyExpress propose aux entreprises et aux clients des performances logistiques plus rapides, plus fiables et plus durables.

« JoyExpress offre à l'Europe un nouveau choix en matière de livraison et de logistique », déclare Axel Eggenwirth, Senior Director Last Mile Europe chez JINGDONG Logistics.

« Nous sommes impatients de mettre notre technologie et nos capacités de pointe à la disposition du marché et des consommateurs en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, tout en améliorant nos capacités logistiques dans des secteurs tels que l'électronique, l'électroménager, les biens de consommation et les produits alimentaires.

Grâce à JoyExpress, les clients de JoyBuy auront accès à une équipe de traitement des commandes de pointe et de classe mondiale pour tous leurs besoins de livraison. JoyExpress contribuera à offrir à nos consommateurs européens une expérience d'achat fluide, fiable et agréable avec JoyBuy.

Avec JoyExpress, les clients de Joybuy auront accès à une équipe experte et de classe mondiale en traitement des commandes pour tous leurs besoins de livraison. JoyExpress offrira de la rapidité à chaque étape, et de la joie dans chaque livraison. »

JoyExpress se concentrera dans un premier temps sur Joybuy, mais proposera également à l'avenir ses services de livraison à ses partenaires commerciaux.

À propos de JINGDONG Logistics

JINGDONG Logistics (HKEX : 2618 – JD Logistics, Inc.) est un fournisseur de services logistiques et solutions supply chain basé sur la technologie. À travers ses marques internationales, JoyLogistics et JoyExpress, l'entreprise propose des services intégrés couvrant l'entreposage, le transport, la livraison, la logistique grand format, la chaîne du froid, la logistique transfrontalière, ainsi que des solutions de supply chain de bout en bout.

Grâce à ses entrepôts intelligents de pointe, ses technologies d'automatisation et ses opérations pilotées par la donnée, JINGDONG Logistics offre une logistique plus rapide, plus fiable et plus durable aux entreprises et consommateurs du monde entier.

Fondée en 2017, JINGDONG Logistics s'appuie sur les opérations logistiques internes de JD.com, lancées en 2007.

L'entreprise construit un réseau mondial de supply chain intelligente, combinant capacités d'entreposage locales et transport international intégré.

Au 30 septembre 2025, elle exploitait plus de 1 600 entrepôts en propre et 2 000 entrepôts cloud tiers, dans 24 marchés, pour une surface totale de plus de 34 millions de m². À l'échelle mondiale, elle opère plus de 130 entrepôts sous douane, hubs internationaux et centres logistiques à l'étranger.

À propos de Joybuy

Joybuy est l'activité e–commerce de JD.com en Europe, offrant des marques de haute qualité, livrées depuis ses propres entrepôts jusqu'au domicile du client via un réseau rapide et fiable. Joybuy place le client au cœur de tout ce qu'elle fait.

Son slogan — « Don't just buy, Joybuy » — reflète sa mission : répondre aux besoins des clients et proposer un service simple, pratique, mais aussi agréable et fun.

Joybuy est actuellement en phase bêta et prévoit un lancement en 2026, offrant une expérience d'achat plus joyeuse au Royaume–Uni, Pays–Bas, Allemagne, France, Belgique et Luxembourg.

About JD.com, Inc.

JD.com, Inc. (NASDAQ : JD ; HKEX : 9618), également connu sous le nom JINGDONG, est un fournisseur technologique et de services basé sur la supply chain. Son infrastructure de retail de pointe permet aux consommateurs d'acheter ce qu'ils veulent, quand et où ils le souhaitent. L'entreprise met sa technologie et son infrastructure au service de partenaires, marques et autres secteurs dans le cadre de son modèle Retail as a Service, contribuant ainsi à la productivité et à l'innovation dans de nombreux domaines. JD.com opère dans le retail, la technologie, la logistique, la santé, l'industrie, l'immobilier et le commerce international. JD.com occupe la 44ᵉ place du Fortune Global 500 et est le plus grand détaillant de Chine en termes de revenus.

Le groupe est coté au NASDAQ depuis 2014 et à la Bourse de Hong Kong depuis 2020.

Fidèle à ses principes — client d'abord, innovation, dévouement, responsabilité, gratitude et intégrité — JD.com vise à améliorer la vie grâce à la technologie et à devenir l'entreprise la plus digne de confiance au monde.

