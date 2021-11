Jellysmack signe 60 créateurs de contenus vidéo français et donne la priorité à l'expansion du marché hexagonal en Europe

Tristan de Francqueville rejoint donc Jellysmack en tant que nouveau Country Manager France et apporte son expérience des médias traditionnels et digitaux. Auparavant VP Sales chez Dailymotion, Tristan occupait jusqu'à peu le poste de directeur de la publicité multi-écrans et programmatique au sein du Groupe CANAL+. En tant que Country Manager, il se chargera de superviser les opérations quotidiennes et d'accélérer la croissance du Creator Program qui compte pas moins de 60 créateurs francophones. Parmi eux, on retrouve Fabien Olicard, Akram ou encore Nota Bene. Les partenaires de Jellysmack couvrent plus de 10 genres différents, dont la Food, l'Automobile, le Sport, la Beauté, et le Divertissement, et représentent plus de 48,3 millions d'abonnés sur YouTube.

La stratégie d'expansion internationale de l'entreprise a été annoncée pour la première fois en mai 2021 à la suite d'une levée de fonds auprès de SoftBank. Depuis, la société a recruté Youri Hazanov, ancien cadre de YouTube, au poste de Head of International et Harry Levy, ancien cadre de Taboola, au poste de Head of EMEA et LATAM. L'entreprise a également commencé à constituer des équipes en Amérique latine, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Europe et a signé plus de 100 créateurs de contenus vidéos internationaux depuis.

Le programme Jellysmack Creator s'appuie sur la technologie d'IA exclusive de l'entreprise et sur des données propriétaires pour aider les créateurs de contenus vidéos à accroître leur audience sur plusieurs plateformes sociales. Une fois qu'un talent a rejoint le programme, Jellysmack utilise sa suite d'outils technologiques et son équipe d'experts pour éditer, optimiser et distribuer des vidéos sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube au nom du créateur, créant ainsi de nouvelles sources de revenus. Le Creator Program compte actuellement plus de 350 talents partenaires parmi les plus influents du monde, dont les méga stars PewDiePie, MrBeast, Cauet, et Nas Daily.

"Le Creator Program de Jellysmack a véritablement un attrait mondial, et notre technologie est inégalée", déclare Tristan De Francqueville. "La Creator Economy est en plein essor en France et je suis ravi à l'idée de pouvoir m'attaquer à ce marché florissant pour aider les créateurs à tirer meilleur parti de leur présence en ligne."

Harry Levy, Head of EMEA and LATAM, a exprimé son enthousiasme à l'idée que Tristan de Francqueville rejoigne l'équipe en ajoutant : "Tristan est un expert des médias numériques, il apporte à Jellysmack une expérience unique du marché français. Sous sa direction, nous souhaitons que la France continue d'être l'un de nos marchés les plus importants et en pleine croissance pour les créateurs de contenus vidéos et les médias de premier plan."

Au-delà du programme Jellysmack Creator, Tristan De Francqueville dirigera également des efforts localisés visant à développer les programmes Jellysmack Media Partner pour les partenaires médias et Jellysmack Marquee pour les célébrités afin d'optimiser, distribuer et démultiplier la visibilité de leurs contenus vidéos sur les réseaux sociaux. La station de radio parisienne Skyrock, spécialisée dans le rap et le R&B, a déjà signé un partenariat avec la société pour permettre à la radio d'accroître son nombre d'abonnés, mais aussi d'optimiser la visibilité de ses contenus afin de générer plus d'audience et de revenus.

