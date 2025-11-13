JIC présente cinq start-ups à vocation scientifique qui redéfinissent l'innovation à Brno

BRNO, République tchèque, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Velvet Innovation Conference , organisée cette année par l'agence d'innovation JIC, cinq projets émergents - ACTOSens, Citymind, Lightly, EpiQ et Veriteus - ont montré comment l'écosystème deep-tech de la région de Brno transforme la recherche de pointe en impact mondial.

JIC joue un rôle clé en aidant les fondateurs en début de carrière à faire le lien entre le monde universitaire et le monde des affaires, en transformant les découvertes des laboratoires en entreprises évolutives qui s'attaquent aux défis mondiaux.

ACTOSens est une société de biotechnologie en phase de démarrage qui redéfinit la façon dont les infections sexuellement transmissibles sont diagnostiquées. S'appuyant sur des recherches menées à l'université Masaryk, la société crée une plate-forme électrochimique permettant de réaliser des tests urinaires rapides et fiables en dehors du laboratoire. Son analyseur compact offre une précision et une confidentialité dignes d'un laboratoire et met les diagnostics avancés à portée de tous.

Citymind relève les défis de l'enseignement supérieur à l'ère de l'IA. Son nouveau projet, AI Campus, procure aux universités un système d'exploitation intelligent qui transforme l'administration et l'apprentissage en un écosystème numérique personnalisé. Le système fournit des mentors IA aux étudiants, automatise jusqu'à 80 % des tâches routinières et propose des analyses prédictives pour l'optimisation des études. Le premier projet pilote est actuellement en cours à l'université Mendel de Brno.

Lightly est une startup de deep-tech qui développe Catcher, un appareil portable de renseignements médico-légaux qui transforme la détection de drogues en renseignements exploitables. Cette solution permet aux services répressifs d'identifier en quelques minutes des drogues mortelles comme le fentanyl, tout en reliant les résultats, en retraçant les chaînes d'approvisionnement et en constituant une base de données mondiale « d'empreintes » chimiques afin de perturber de manière proactive les réseaux de trafiquants.

EpiQ , développé par SmartVision , est un assistant visuel d'intelligence artificielle qui redéfinit les interactions des personnes avec la technologie. En combinant la réalité augmentée et la vision par ordinateur, la solution transforme des manuels complexes en un guide visuel intuitif et interactif. EpiQ numérise le travail humain au lieu de le remplacer, rendant les opérations industrielles plus simples, plus sûres et plus efficaces.

Enfin, Veriteus est une entreprise d'IA axée sur la science qui développe un système de détection de la fraude multimodale permettant d'analyser les données vocales, vidéo et comportementales pour détecter le stress et la tromperie en temps réel. Conçu pour la finance et la sécurité, la solution aide les organisations à prévenir la manipulation et à garantir une prise de décision responsable.

La conférence Velvet Innovation 2025 a rassemblé des centaines d'innovateurs, d'investisseurs et de chercheurs pour explorer la signification du courage en matière d'innovation. La sélection des startups présentées illustre la manière dont Brno continue de se développer en tant que l'un des centres les plus dynamiques d'Europe pour l'entrepreneuriat dans le domaine des technologies de pointe.