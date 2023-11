JIMMY PRÉSENTE HW9, QUI ÉLÈVE LE NETTOYAGE DES SOLS À UN NOUVEAU NIVEAU

MUNICH, 14 novembre 2023 /PRNewswire/ -- JIMMY, un innovateur dans le domaine des appareils de nettoyage domestiques, élève votre routine de nettoyage à un niveau supérieur avec le nouveau HW9 , un puissant aspirateur eau et poussière sans fil qui s'attaque facilement à toutes les saletés du sol de votre maison.

Le JIMMY HW9 est un mélange d'aspirateur, de serpillière et de laveuse, vous permettant de nettoyer soigneusement tous les sols avec un seul appareil. Lancez-vous dans une expérience de nettoyage sans effort avec le HW9.

JIMMY HW9 WET DRY VACUUM CLEANER

Moteur étanche à forte puissance : il a été amélioré avec un moteur en alliage de magnésium étanche, conforme à la norme IPX8 et plus durable. Le moteur est 30 % plus efficace et son poids a diminué de 35 %, ce qui facilite le traitement des déchets humides et secs et son transport.

Pivotement à 180 ° pour rester à plat : il peut pivoter de manière flexible et se mettre complètement à plat, ce que ne peuvent pas faire la plupart des aspirateurs humides/secs. Grâce à son mécanisme rotatif flexible, le HW9 atteint et nettoie les espaces restreints sous les meubles sans effort. En outre, avec une tête de brosse spécialement conçue, l'aspirateur permet un nettoyage sans trace le long des bords et dans les coins difficiles à atteindre.

Système de lavage précis et visible : le pulvérisateur d'eau manuel permet un contrôle précis du volume d'eau pour une utilisation plus efficace de l'eau. Vous pouvez pulvériser plus d'eau sur les sols très tachés et moins sur les sols légèrement souillés. De plus, le HW9 peut sécher le sol rapidement après le lavage, sans laisser d'humidité.

Écran LED intelligent : l'écran LED présente des informations en temps réel, telles que le temps de fonctionnement restant, le mode d'alimentation et les alertes d'erreur. Il vous rappelle de remplir le réservoir d'eau douce quand il n'y en a plus et de nettoyer le réservoir d'eau sale quand il est plein.

Système autonettoyant tactile : d'une simple pression sur un bouton, le HW9 nettoie automatiquement son rouleau de brossage et le chemin d'air avec de l'eau propre. Le système autonettoyant maintient la machine propre et inodore, ce qui vous évite de devoir laver le rouleau de la brosse avec vos mains.

Le HW9 est disponible sur le site de JIMMY, Geekbuying et Geekmaxi. Une offre d'une durée limitée sera disponible pour le nouveau lancement à partir du 14 novembre. Procurez-vous le HW9 et profitez d'une expérience de nettoyage agréable.

À propos de JIMMY

Fort de plus de 29 ans d'expérience et plus de 1 800 brevets, JIMMY est un fabricant spécialisé dans les appareils de nettoyage de haute qualité. JIMMY a développé une gamme d'aspirateurs, tels que des aspirateurs humides/secs, des aspirateurs-balais et des aspirateurs anti-acariens. L'aspirateur sans fil H10 Flex a été lancé en juillet.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Jimmy.eu.